To, čo sme dokázali, je senzačné, tešil sa tréner. Dortmund predviedol v závere stíhaciu jazdu

„To, čo sme v uplynulých týždňoch dokázali, je senzačné. Museli sme si ujasniť, čo chceme v zápasoch dosiahnuť.

Na začiatku to chlapcom chýbalo, ale poznám kvalitu, ktorú majú špičkoví hráči. Musel som sa uistiť, že myslia pozitívne. Nemali by sme to však s oslavami preháňať. Skončili sme len štvrtí, čo je minimálne očakávanie,“ uviedol Kovač.

Chorvátsky kouč tím prevzal začiatkom februára, na lavičke nahradil Nuriho Sahina. Z celkových 20 zápasov pod jeho vedením vyhral Dortmund 12, trikrát remizoval a päť duelov prehral. Kapitán tímu Emre Can zo zisku miestenky v LM neskrýval radosť.