Jeden z předních německých klubů má na kontě 8 bundesligových titulů, 5 triumfů v domácím ligovém poháru a největší mezinárodní úspěch zaznamenal v sezoně 1996/97, kdy získal ušatou trofej za triumf v Lize mistrů UEFA. Poslední dva ligové tituly Borussie jsou z let 2011 a 2012, kdy v klubu úřadoval. V loňské sezoně se Černožlutí dostali pod vedením 41letéhoaž do finále Ligy mistrů, když na své cestě vyřadili mimo jiné Atlético Madrid nebo francouzské PSG, ve finále ale nestačili naa po porážcetak druhou trofej z nejprestižnější klubové soutěže nezískali. V Bundeslize zakončila Borussia sezonu až na 5. místě, i to jí ale stačilo k zajištění místenky do Ligy mistrů i pro tuto sezonu. Nejlepším střelcem týmu byl s 13 zásahy na kontě nizozemský útočníkDo nové sezony už Borussii vede jako hlavní trenér jejich bývalý dlouholetý hráč, dnes 36letý, jeho svěřenci ale po dobrém startu do nového ročníku Bundesligy v posledních týdnech střídají výhry s porážkami a aktuálně jsou s 19 body na 5. místě s desetibodovou ztrátou na svého dnešního soupeře z Bavorska. Před vlastními fanoušky ale Borussia exceluje, po šesti kláních má stoprocentní bilanci a úctyhodné skóre 18:6. V minulém týdnu si Borussia poradila hladce, který navíc utkání dohrával po dvou červených kartách o devíti hráčích, a dala tak zapomenout na předchozí porážku. Střelecky zatím mužstvo táhne guinejský kanonýr, který se po přestupu ze Stuttgartu prosadil v černožlutém dresu již šestkrát.Dortmund svádí vedle Bundesligy boje také v Lize mistrů UEFA, kde má zatím jedinou porážku a tři výhry a má nakročeno k přímému postupu do osmifinále.