Presvedčil ho Lampard. Stredopoliar United ide na hosťovanie do Evertonu

LIVERPOOL. Holandský futbalový stredopoliar Donny van de Beek odišiel z Manchestru United na hosťovanie do FC Everton.

Stal sa tak prvou akvizíciou nového trénera The Toffees Franka Lamparda.

Dvadsaťštyriročný van de Beek v auguste 2020 prestúpil na Old Trafford z Ajaxu Amsterdam za takmer 50 miliónov eur. Pod trénermi Ole Gunnarom Solskjaerom a Ralfom Rangnickom sa však nepresadil do základnej zostavy. Pod Lampardom by sa to mohlo zmeniť.

"Mal som naozaj veľmi pozitívne stretnutie s novým trénerom. Máme rovnaké ponímanie futbalu a veľmi ma pri rozhodovaní ovplyvnil. Hral som proti nemu ešte keď som bol v Ajaxe a on v Chelsea.