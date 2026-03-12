Trump sa vyjadril k účasti Iránu na MS. Nemyslím si, že by to bolo vhodné, zdôraznil

Futbalisti Iránu by podľa Donalda Trumpa na nadchádzajúcich MS vo futbale v USA, Kanade a Mexiku nemali štartovať.
Americký prezident to vo štvrtok vyhlásil iba dva dni po tom, ako prezidenta Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA) Gianniho Infantina ubezpečil, že hráči Iránu sú na šampionáte vítaní.
„Iránski futbalisti sú na MS vítaní. Nemyslím si však, že by bolo vhodné, aby tu boli. Pre ochranu ich vlastného života a bezpečnosť,“ zverejnil Trump na sociálnej sieti Truth.
Účasť tímu z Ázie na turnaji sa začala spochybňovať po tom, ako Američania a Izrael 28. februára podnikli letecké útoky na Irán.
Iránčania majú odohrať všetky tri zápasy základnej skupiny v USA a v prípade druhého miesta v tabuľke by sa dokonca za istých okolností mohli stretnúť s domácim tímom v šestnásťfinále.