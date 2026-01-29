Doplatil na jazdu pod vplyvom alkoholu. Francúz príde o zápas s Bayernom Mníchov

Jean-Luc Dompe v zápase proti Borusii Mönchengladbach. (Autor: TASR/AP)
TASR|29. jan 2026 o 18:31
Vodičský preukaz mu polícia zadržala.

Nemecký futbalový klub Hamburger SV suspendoval svojho hráča Jeana-Luca Dompeho za jazdu pod vplyvom alkoholu.

Francúzsky krídelník vynechá minimálne sobotný ligový duel s Bayernom Mníchov, lídrom tabuľky Bundesligy.

Klub oznámil, že Dompeho suspendoval na neurčito za vážne porušenie disciplíny, informovala agentúra DPA.

Podľa klubu sa športoví predstavitelia stretli s hráčom už vo štvrtok dopoludnia a jasne mu vysvetlili, čo sa od neho očakáva v úlohe profesionálneho futbalistu a vzoru, ako aj reprezentanta HSV.

„Dompeho zastavili minulú nedeľu počas dopravnej kontroly. Pri dychovej skúške polícia zistila prítomnosť alkoholu v jeho organizme. O ďalších následkoch klub rozhodne po ukončení interného konania,“ uviedol klub vo štvrtok.

Hamburská polícia potvrdila agentúre DPA, že v nedeľu v centre mesta zastavila jedného muža, jeho meno však neprezradila. Uviedla, že po dychovej skúške nasledoval aj krvný test a vodičský preukaz mu bol zadržaný.

Tridsaťročný Dompe nastúpil v tomto ročníku Bundesligy do 14 zápasov, v ktorých strelil 2 góly.

    dnes 18:31
