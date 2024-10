Hrdina Slovana ovládol štatistiku najlepšej ligy sveta. Udržia ho do jari?

„Bola to náročná noc. Zabránil veľa gólom. Predovšetkým pri poslednej šanci predviedol neuveriteľný reflex. Veľa sme strieľali, no podal dobrý výkon,“ chválil ho Pep Guardiola, jeden z najlepších trénerov v dejinách futbalu.

Zažiaril v Lige majstrov. Koľko stojí?

Takáč sa dostal v jednej dôležitej štatistike na čelo všetkých brankárov najlepšej ligy sveta.

V lete ho Slovan získal ako voľného hráča, ale dobré výkony v Lige majstrov ho môžu predať aj za dva či tri milióny eur.

„Vôbec nepochybujem o tom, že to bude takáto suma, možno aj vyššia. Všetko má vo svojich rukách. On to vie a chápe to,“ vravel pre Sportnet muž, ktorý sa podieľa na jeho raste.