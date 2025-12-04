Greifa prekvapujú argumenty Calzonu. Tréner urobil fantastický kus práce, povedal

Slovenská futbalová reprezentácia zažila rozpačitý rok 2025. Najskôr sa síce nedostala do B-divízie Ligy národov, no na jeseň si napravila chuť 2. miestom v kvalifikačnej skupine o postup na majstrovstvá sveta a ziskom miestenky v baráži.
V semifinále Slováci nastúpia proti Kosovu. Ak uspejú, na Tehelnom poli uvidia diváci ešte jeden súboj a to s víťazom konfrontácie medzi Tureckom a Rumunsko.
O všetkom porozprával tréner Francesco Calzona. Nevyhol sa ani ťažkým témam. Niektoré jeho odpovede prekvapili, iné zase nie.
Dominik Greif a Róbert Mak - najväčšie sklamania Calzonu pri reprezentačnej kormidle. "Obaja totiž už poznali pravidlá a klímu v národnom tíme," uviedol Calzona pre web denniksport.sk.
Použité argumenty ma prekvapujú
To nenechalo chladným brankára Olympique Lyon. "Úprimne, dúfal som, že je to už za nami a uzavreté, ale vidím, že stále nie.
Tie vyjadrenia sa ku mne dostali a použité argumenty ma prekvapujú," povedal Greif v reakcii pre portál sport.sk.
"Najviac ma zaujala veta s golfom a odmietaním reprezentácie," priblížil s tým, že to bol päťsekundový výrok vytrhnutý z kontextu vyše hodinového podcastu a v čase, keď tri roky nebol v kontakte s hocikým z vedenia reprezentácie.
"Medzitým som bol v nominácii niekoľkokrát a s týmto z kontextu vytrhnutým výrokom som bol konfrontovaný hneď na prvej tlačovej konferencii, keď som sa po dlhšej dobe vrátil do reprezentácie.
Mal som vtedy dlhší monológ a po skončení tlačovky si ma dokonca tréner Calzona zavolal a pochválil ma, ako dobre som odpovedal," argumentoval Greif.
"To tu ideme teraz naozaj hľadať podcast spred neviem akého obdobia, ktorý bol úplne o niečom inom, vystrihnúť 5 sekúnd a urobiť z hráča zloducha?
Ak majú potrebu ho zo mňa za každú cenu urobiť, tak ja to akceptujem, okej. Ale myslím si, že ľudia si vedia na to urobiť názor aj sami," odkázal 28-ročný gólman.
Reprezentácia Greifa nepotrebuje
Uzatvoril tak možnosť reprezentovať Slovensko? "Ja to tak vnímam. A nielen pod jeho vedením. Vnímam to ako obojstranne uzavreté. Reprezentácia Greifa nepotrebuje a ani ja sa necítim byť jej dlžníkom."
"Uvedomujem si, že ja budem asi dlhšie Slovákom, ako bude pán tréner Calzona viesť slovenskú reprezentáciu. Moja reakcia sa nemení. Stále ostávam v úžase, že sa to vôbec riešilo verejne a opäť sa to vyťahuje.
Pre mňa je to od začiatku banalita, lebo sme sa bavili o pár minútach," zopakoval svoj postoj k udalostiam spred októbrového zrazu a logistike jeho príchodu z Lyonu do Senca.
"Tréner stále spomína nejaké pravidlá. Prečo mi potom ľudia zo zväzu tú letenku kupovali, keď vedeli, že pravidlá nespĺňala?
Hlava mi to neberie, a preto si myslím, že je úplne zbytočné sa v tom ďalej vŕtať.
Z môjho pohľadu s trénerom problém nemám. Ja si ho za jeho odbornosť veľmi vážim, myslím si, že so Slovenskom urobil fantastický kus práce a celé to vnímam ako nedorozumenie," avizoval rodák z Bratislavy.
"Mňa skôr sklamalo správanie sa ľudí, ktorí ma poznajú dlhšie než kouča a aj ja ich poznám dlho.
Na zväze alebo celkovo v slovenskom futbale budú asi pracovať aj po tom, čo tu tréner už nebude.
S týmito ľudmi si dnes neviem predstaviť spoluprácu. A to je len jeden z príkladov. Vždy hovorím, že nech sa deje, čo sa deje, vždy treba ostať človekom. To si myslím, že veľa z nich nezvládlo," dodal Greif pre uvedené médium.