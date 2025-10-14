Rozpačitý výkon Ancelottiho tímu. Brazília po polčase neudržala náskok a prehrala

Momentka zo zápasu Japonsko - Brazília.
Momentka zo zápasu Japonsko - Brazília. (Autor: TASR/AP)
TASR|14. okt 2025 o 15:13
ShareTweet0

Kórea si poradila s Paraguajom.

BRATISLAVA. Kórejskí futbalisti zvíťazili v utorkovom prípravnom zápase nad Paraguajom 2:0. O domácom triumfe rozhodli Eom Ji-Sung a Oh Hyeon-Gyu.

Kórejský futbalový zväz (KFA) si pred úvodným hvizdom uctil kapitána domácich Sona Heung-mina, ktorý si v piatkovom súboji s Brazíliou (0:5) pripísal 137. reprezentačný štart a vytvoril nový rekord v počte odohraných zápasov v drese národného tímu.

V ďalšom stretnutí prehrali Brazílčania v Japonsku 2:3.

Po prvom polčase viedli zásluhou Paula Henriqueho a Gabriela Martinelliho, no po zmene strán zariadili triumf domácich Takumi Minamino, Keito Nakamura a Ajase Ueda.

Prípravné zápasy - 14. október:

Japonsko - Brazília 3:2 (0:2)

Góly: 52. Minamino, 62. Nakamura, 71. Ueda - 26. Paulo Henrique, 32. Martinelli

Kórejská republika - Paraguaj 2:0 (1:0)

Góly: 45. Eom, 75. Oh

Reprezentácie

Jon Dahl Tomasson počas zápasu medzi Švédskom a Kosovom.
Jon Dahl Tomasson počas zápasu medzi Švédskom a Kosovom.
V zostave s Isakom a Gyökeresom nestačili na Kosovo. Švédi odvolali zahraničného trénera
dnes 16:26
Nachádzate sa tu:
Domov»Futbal»Reprezentácie»Rozpačitý výkon Ancelottiho tímu. Brazília po polčase neudržala náskok a prehrala