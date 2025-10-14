Rozpačitý výkon Ancelottiho tímu. Brazília po polčase neudržala náskok a prehrala

BRATISLAVA. Kórejskí futbalisti zvíťazili v utorkovom prípravnom zápase nad Paraguajom 2:0. O domácom triumfe rozhodli Eom Ji-Sung a Oh Hyeon-Gyu.
Kórejský futbalový zväz (KFA) si pred úvodným hvizdom uctil kapitána domácich Sona Heung-mina, ktorý si v piatkovom súboji s Brazíliou (0:5) pripísal 137. reprezentačný štart a vytvoril nový rekord v počte odohraných zápasov v drese národného tímu.
V ďalšom stretnutí prehrali Brazílčania v Japonsku 2:3.
Po prvom polčase viedli zásluhou Paula Henriqueho a Gabriela Martinelliho, no po zmene strán zariadili triumf domácich Takumi Minamino, Keito Nakamura a Ajase Ueda.
Prípravné zápasy - 14. október:
Japonsko - Brazília 3:2 (0:2)
Góly: 52. Minamino, 62. Nakamura, 71. Ueda - 26. Paulo Henrique, 32. Martinelli
Kórejská republika - Paraguaj 2:0 (1:0)
Góly: 45. Eom, 75. Oh