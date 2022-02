De Gea sa cíti doma v Manchestri, vracia sa do Madridu ako opora United

V tabuľke La Ligy patrí Atleticu piate miesto, na lídra a mestského rivala Real stráca 15 bodov. Podľa Simeoneho by mohla jeho tímu mentálne pomôcť sobotná výhra 3:0 na ihrisku Osasuny:

"Všetko pomáha. Ani jeden rok nie je rovnaký, vo futbale ani v živote. Vždy sú prekážky a jednu máme pred sebou teraz. Uvidíme, či na to máme."

V druhom stredajšom osemfinálovom zápase si zmerajú sily dvaja velikáni domácich súťaží - Benfica Lisabon privíta Ajax Amsterdam.

Favorit stretnutia je 35-násobný holandský majster. Jeho rozdielový hráč v sezóne je Sebastien Haller, útočník z Pobrežia Slonoviny dal v skupinovej fáze LM desať gólov a po Cristianovi Ronaldovi sa stal len druhým futbalistom, ktorý skóroval vo všetkých šiestich zápasoch v rámci skupiny v najprestížnejšej európskej súťaži.

"Keby ste sa ma pred sezónou opýtali, či dám toľko gólov, odpoveď by bola 'nie'. Bol som spokojný už s jedným, to by mi stačilo," uviedol Haller.