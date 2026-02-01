Inter si upevnil post lídra. Na pôde Cremonese zvíťazil bez problémov

Hráči Interu oslavujú gól
Hráči Interu oslavujú gól (Autor: TASR/LaPresse via AP)
TASR|1. feb 2026 o 20:09
Slovák odohral celý zápas.

Futbalisti Interu Miláno si upevnili post lídra talianskej Serie A. V nedeľnom dueli 23. kola potvrdili úlohu favorita víťazstvom na ihrisku Cremonese 2:0.

V lige vyhrali štvrtýkrát za sebou a na čele majú osembodový náskok pred milánskym AC, ktoré má k dobru utorkový zápas na pôde Bologne.

Como remizovalo doma s Atalantou Bergamo 0:0, hoci takmer celý zápas hralo presilovku po vylúčení obrancu hostí Honesta Ahanora.

Ten videl červenú kartu už v 8. minúte, no Como nedokázalo skórovať ani z penalty vo ôsmej minúte nadstavenia, nepremenil ju Nico Paz. Como je v tabuľke šieste a Atalanta siedma.

Hráči FC Turín ukončili negatívnu sériu štyroch ligových prehier. Doma vyhrali nad Lecce 1:0, víťazný gól zaznamenal škótsky útočník Che Adams.

Turínčania sú v tabuľke priebežne na 13. mieste, Lecce tesne nad pásmom zostupu na 17. priečke.

Serie A - 23. kolo:

FC Turín - US Lecce 1:0 (1:0)

Góly: 29. Adams

Como 1907 – Atalanta Bergamo 0:0

ČK: 8. Ahanor (Atalanta)

US Cremonese – Inter Miláno 0:2 (0:2)

Góly: 16. Martinez, 31. Zieliňski

Tabuľka Serie A

Serie A

    dnes 20:09
