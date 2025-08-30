Portugalsko vzdalo poctu Jotovi. Jeho dres s číslom 21 prebral blízky priateľ z reprezentácie

BRATISLAVA. Portugalsko vzdalo poctu Diogovi Jotovi tým, že jeho dres s číslom 21 odovzdalo jeho blízkemu priateľovi a bývalému spoluhráčovi Rubenovi Nevesovi.
Oznámil to tréner národného tímu Roberto Martínez po tom, čo útočník minulý mesiac zahynul pri autonehode.
Neves, stredopoliar pôsobiaci v saudskoarabskom Al-Hilale, niesol truhlu na Jotovom pohrebe.
Útočník Liverpoolu zomrel vo veku 28 rokov spolu so svojím mladším bratom Andrém Silvom v severozápadnom Španielsku po tom, čo ich Lamborghini zišlo z cesty a vzplanulo.
Neves a Jota boli spoluhráčmi v anglickom Wolverhamptone Wanderers.
„Všetci vieme, čo pre nás Diogo znamenal a aký mal vplyv na naše životy. Chceme si jeho pamiatku uctievať každý deň.
Bude tu s nami a bude ďalšou silou, ktorá nám pomôže dosiahnuť naše ciele. Diogov príklad je pre nás svetlom. Jeho ducha si ponesieme v srdciach,“ uviedol Martínez pred novinármi v piatok.
„Diogova absencia je pre nás zdrojom jednoty, motivácie a zodpovednosti, pretože Diogo chcel vyhrať majstrovstvá sveta – a my sme tu, aby sme o tento sen bojovali.
Môžem tiež oznámiť, že dres s číslom 21 prevezme Ruben Neves, aby toto číslo zostalo na ihrisku a s nami všetkými... Mal s Diogom veľmi blízky vzťah a je ideálnou osobou, aby ho reprezentoval.“
Pocty Jotovi pokračujú aj na klubovej úrovni – Liverpool vyradil dres s číslom 20, ktorý v klube nosil.
James Milner, stredopoliar Brightonu a bývalý Jotov spoluhráč z Liverpoolu, bude túto sezónu nosiť číslo 20.