Hrozia obrovské tresty. Sanitky prišli neskoro, génia už neprebrali

Žiadny jednotlivec v dejinách nemal taký zásadný podiel na úspechoch tímu ako Diego Armando Maradona. To platilo o SSC Neapol a rovnako o argentínskej reprezentácii.
Geniálny futbalista zomrel v stredu 25. novembra 2020 na zástavu srdca, necelý mesiac po oslave svojich šesťdesiatych narodenín. Odvtedy ubehlo presne päť rokov.
Podľa argentínskeho denníka Olé slávny futbalista v deň smrti ráno ešte vstal. Prešiel niekoľko krokov, ako obvykle, a potom sa vrátil do postele.
Všetko pred pohľadom psychológa, psychiatra a lekárskej sestry, ktorí ho sprevádzali pri zotavovaní. Napoludnie, keď ho išli zobudiť, aby mu dali lieky, už nereagoval.
Sanitky vyštartovali k jeho domu v štvrti San Andrés, ale už bolo neskoro.
Maradonu začiatkom novembra 2020 hospitalizovali s príznakmi depresie, anémiou a dehydratáciou na súkromnej klinike v meste La Plata neďaleko metropoly Buenos Aires.
Trojdňový štátny smútok
Podstúpil operáciu mozgu, ktorá podľa lekárov dopadla dobre. Čakalo ho ťažké zotavenie. Jeho srdce to však nevydržalo.
"Je to veľmi smutný deň pre všetkých Argentínčanov a pre futbal. Odchádza, ale neopúšťa, pretože Diego je večný," napísal Lionel Messi.
Prezident Argentíny Alberto Fernández vyhlásil trojdňový štátny smútok a nasledoval štátny pohreb.
Vyšetrovanie smrti Diega Maradonu viedlo k obvineniu siedmich členov zdravotníckeho personálu z úmyselného zabitia z nedbanlivosti. Prokuratúra tvrdí, že ho nechali zomrieť bez adekvátnej starostlivosti. Súdny proces sa začal v marci 2025. Medzi obvinenými sú lekári, sestry a psychológ. V prípade usvedčenia im hrozí až 25 rokov väzenia.
Objavila sa nová lekárska správa, ktorá spochybnila pôvodné závery, ale proces napriek tomu pokračuje. Všetci obvinení vinu odmietajú.
Bez tečúcej vody
Vyrastal v Lanúse na predmestí Buenos Aires, kde jeho rodina bývala bez tečúcej vody, elektriny a sociálneho zariadenia v provizórnej chatrči postavenej zo starého plechu, tehál a kartónov.
Izby oddeľovala vrecovina. Pochádzal z deviatich detí.
Vo futbale vynikal už ako dieťa. Pri debute v argentínskej lige nemal ani šestnásť. O niekoľko mesiacov si prvýkrát zahral za reprezentačný tím.
Okolo súperov tancoval s nevídanou ľahkosťou, loptu ovládal tak geniálne a ladne ako nikto iný. Súperi naňho poľovali, zákerne ho faulovali. Niektorí sa netajili tým, že ho chceli zraniť a vyradiť tak z hry na dlhší čas.
V internetovom hlasovaní Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA) na prelome tisícročia ho 54 percent hlasujúcich označilo za hráča 20. storočia, Pelé vyhral u odborníkov.
Jeho stopy sú všade
V Neapole už štadión nesie jeho meno. Dodnes vidieť jeho portréty vystavené na pouličných oltároch — hneď vedľa Ježiša Krista a Panny Márie.
Traduje sa, že k naplneniu jeho zmluvy v osemdesiatych až deväťdesiatych rokoch prispievala aj Camorra, miestna štruktúra organizovaného zločinu, považovaná za jednu z najbohatších v Európe.
"Keď za tisíc rokov nejakí archeológovia odkryjú v Neapole pozostatky z Maradonovej éry, budú si myslieť, že bez tejto svätej bytosti nešlo vtedy žiť. Jeho stopy sú všade," objavilo sa v talianskom športovom denníku v analýze o Neapole.
V roku 1984 prestúpil do SSC Neapol za 6,9 milióna libier, čo bol svetový rekord. Keď vystúpil z helikoptéry, vítalo ho 70-tisíc ľudí.
Maradona tam odohral sedem sezón.
Z klubu, ktorý bol zvyknutý na boj o záchranu, sa stal dvojnásobný majster Talianska a víťaz Pohára UEFA. Najmä vďaka Maradonovi.
Žiadny jednotlivec nemal taký vplyv
Neapol ihneď po jeho príchode predal 70-tisíc permanentiek a 100-tisíc dresov s Maradonovým menom.
Argentínčan pobláznil chudobných ľudí a naučil ich myslieť na futbalovú zábavu namiesto vlastných problémov.
VIDEO: Rozcvička Diega Maradonu
Keď ukončil kariéru, číslo desať na jeho počesť vyradili.
Neapol pritom opustil v roku 1991 s daňovými nedoplatkami a trestom pätnásť mesiacov za pozitívny dopingový test na kokaín.
Z majstrovstiev sveta v roku 1986 spravil vlastnú šou. V drese Argentíny strelil päť gólov, na rovnaký počet prihral. Zápas proti Anglicku je najpamätnejší v histórii.
Angličanov vyradil v priebehu troch minút. Prvý gól strelil jasnou rukou, keď ňou preloboval brankára Shiltona.
Najkrajší gól
"Kto okradne zlodeja, tomu je na sto rokov odpustené," obhajoval Maradona božiu ruku v argentínskej televízii. Narážal tak na historické nezhody medzi Argentínou a Anglickom.
O niekoľko minút strelil azda najkrajší gól futbalovej histórie.
Argentínsky futbal sa v čase Maradonovej éry vyznačoval väčšou živelnosťou, romantickosťou, ale aj gestami s podtónom agresivity.
Špecialitou bola gambeta: driblovanie slalomovým štýlom medzi hráčmi. Maradona práve tak pokoril anglického rivala.
V polovici ihriska zobral loptu, obišiel šiestich hráčov. Nestihli ho zastaviť ani faulom. Na svetovom šampionáte a proti takému silnému súperovi je to nevídaná vec.
Celé to trvalo desať a pol sekundy. "Diegovým tromfom bola improvizácia. Vždy sa rozhodoval v okamihu. Mal neobyčajný cit pre hru, čo nie je možné sa naučiť. S tým sa musíte narodiť," tvrdil tréner majstrov sveta z roku 1978 Luis Menotti.
Kokaínová párty
Pred desiatimi rokmi sa v Tunisku stretol s rozhodcom, ktorý uznal jeho gól rukou. Alí bin Násir dostal od Maradonu okrem objatia a bozku aj podpísaný dres s venovaním: "Alímu, môjmu večnému priateľovi."
Maradona v časoch najväčšej slávy fungoval v režime, ktorý by skolil aj rockové hviezdy. V nedeľu zvyčajne odohral zápas a po ňom nasledovala nekonečná kokaínová párty.
Až do stredajšieho rána. Od stredy začal očistný proces. Argentínsky rebel si biely prášok obľúbil už na začiatku osemdesiatych rokov, krátko po príchode do Barcelony.
A čím bol starší, tým mal väčšiu potrebu si šnupnúť a utiecť od problémov.
Spriahol sa s neapolskou mafiou, ktorá ovládala celé mesto. Vplyvní priatelia mu dokázali zabezpečiť všetko, čo si prial — od alkoholu cez prostitútky až po kokaín. A Maradona za to s nimi musel žúrovať.
VIDEO: 20 najlegendárnejších gólov Diega Maradonu
Odovzdával vzorky cudzieho moču
Z dopingových testov napriek tomu dlho vychádzal čistý. "Zrejme odovzdával vzorky cudzieho moču," vysvetľoval v dokumente o Maradonovi bývalý prezident SSC Neapol Corrado Ferlaino, ako je možné, že sa všetko darilo ututlať až do jari 1991.
Vtedy si zrejme Maradona niečo neustrážil, takže po zápase s Bari v polovici marca bol test na zakázané látky prvýkrát pozitívny.
Keď sa škandál prevalil, futbalista v emotívnom vyhlásení všetko popieral.
"Som si istý, že mraky, ktoré sa okolo mňa stiahli, čoskoro rozfúkam. Úprimne dúfam, že sa vrátim a očistím svoje meno, ktoré sa teraz niekto márne snaží pošpiniť."
Od pätnástich sa prestal vyvíjať
Nemecký biochemik a bojovník proti dopingu Manfred Donik sa v tom čase Maradonu zastával.
"Ak ho potrestáte, bude to z princípu zle. Kokaín mu nemohol na ihrisku nijako pomôcť, a keď z toho urobíte dopingovú kauzu, vydávate sa na veľmi tenký ľad. Budete nabudúce postihovať športovcov, ktorí pijú alkohol? Alebo fajčiarov?"
Maradonov advokát Vincenzo Siniscalchi sa snažil disciplinárnu komisiu obmäkčiť.
"Od pätnástich rokov pozná Diego iba futbal. Odvtedy sa prestal mentálne vyvíjať. Môj klient je hviezda s dušou pätnásťročného chlapca."
Maradona dostal trest na pätnásť mesiacov a v Neapole skončil.
Kariéru reštartoval v Seville, pokračoval v Newell's Old Boys, potom Boca Juniors, ale kokaín si nedokázal odoprieť.
Veľa škandálov
Druhýkrát bol pozitívne testovaný počas majstrovstiev sveta 1994 — na efedrín. Tretíkrát o tri roky neskôr, čo znamenalo definitívny koniec jeho kariéry.
Na rováši mal množstvo škandálov. Z okna strieľal vzduchovkou po novinároch. Do väzenia sa nedostal iba vďaka zhovievavosti úradov a prosbe argentínskeho prezidenta Carlosa Menema.
Zaplatil pokutu a odškodné.
Dlho popieral existenciu svojho nemanželského syna. Neskôr test DNA jeho otcovstvo potvrdil. "Mal som veľa žien, my Argentínčania vieme žiť. Bolo to božie želanie," vyhlásil Maradona pre Gazzettu dello Sport.
V meste Rosario vznikla Maradonova cirkev, ktorá uctieva heslo: "Máme boha rozumu, čo je Kristus, a boha srdca — to je Diego."
Súperom dal tromfy
Maradona bol prívržencom latinskoamerickej ľavice a vášnivým odporcom globalizácie a amerikanizmu.
Bol osobným priateľom bývalého kubánskeho prezidenta Fidela Castra, na ruke má vytetovaného revolucionára Che Guevaru.
Za hodinku exkluzívneho rozhovoru si údajne účtoval stotisíc dolárov. Pred MS 2010 v Južnej Afrike žiadal za účinkovanie v programe Living de Susana 400-tisíc dolárov. Dostal ich.
"Svojou závislosťou som dal súperom do ruky tromfy," priznal neskôr Maradona.
Pelé sa ako jediný futbalista stal trikrát majstrom sveta, ale vždy bol v mužstve Brazílie obklopený famóznymi spoluhráčmi.
Maradona bol iný prípad. Keď bol na vrchole, nad všetkými jasne vynikal. "Viete si predstaviť, aký dobrý som mohol byť, keby som nikdy nepoznal drogy?" povedal.