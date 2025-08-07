Wolves si uctia pamiatku Diega Jotu a jeho brata. Fanúšikovia pripravia choreo

Diogo Jota v zápase Wolverhampton Wanderers - Sheffield United v Championship vo februári 2018.
Diogo Jota v zápase Wolverhampton Wanderers - Sheffield United v Championship vo februári 2018. (Autor: REUTERS)
7. aug 2025 o 15:39
Obaja minulý mesiac zomreli pri tragickej autonehode.

LONDÝN. Anglický futbalový klub Wolverhampton Wanderers si pred nadchádzajúcimi dvoma zápasmi uctí pamiatku zosnulého Dioga Jotu a jeho brata Andreho Silvu.

Klub si pred sobotným pripravným duelom proti Celte Vigo oboch uctí minútou ticha a položí kvetinové vence.

Pred výkopom úvodného stretnutia Premier League s Manchestrom City, ktoré je na programe presne o týždeň neskôr, si fanúšikovia pripravia choreo a dvojici venujú minútový potlesk.

Jota obliekal dres Wolves v rokoch 2017 až 2020.

Za Wolverhampton odohral celkom 131 zápasov, v ktorých strelil 44 gólov. V polovici júla ho uviedli do klubovej Siene slávy, pripomenula agentúra DPA.

