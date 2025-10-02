Okúsila LM, v Rakúsku oslavovala titul. Slovenská reprezentantka verí, že si ešte niekedy zahrá futbal

BRATISLAVA. Diana Lemešová pochádza z obce Dlhé Klčovo v okrese Vranov nad Topľou.
Mladá futbalistka z východného Slovenska sa vďaka poctivej a cieľavedomej práci prebojovala až do základnej zostavy slovenskej reprezentácie, kde sa presadila aj strelecky (27 zápasov, 2 góly).
Futbalovo začínala vo Vranove nad Topľou, pokračovala v Humennom a cez Partizán Bardejov sa dostala až do Rakúska.
V Rakúsku najskôr pôsobila v tíme USC Landhaus, neskôr v SKV Altenmarkt, jednu sezónu strávila vo Wacker Innsbruck a v súčasnosti je hráčkou klubu SKN Sankt Pölten.
S týmto tímom získala titul majsterky Rakúska aj triumf v národnom pohári. Dvakrát si zahrala v skupinovej fáze Ligy majstrov.
Sama hovorí: „Prvý rok pôsobenia v Sankt Pöltene sme sa historicky prebojovali do skupinovej fázy Ligy majstrov a každoročne sme to dokázali obhájiť.
Teraz, v októbri, novembri a decembri, nás čakajú zápasy v novom modeli skupinovej fázy proti šiestim rôznym súperom – Atlético Madrid, Lyon, Juventus, Valerenga, AS Rím a Chelsea.“
Uplynulý rok sa však z reprezentačného dresu vytratila. Dôvody jej absencie neboli príjemné – ani pre ňu, ani pre slovenský futbal.
„Minulý rok som pôsobila – a stále pôsobím – v Sankt Pöltene. Sezónu sme ukončili na prvom mieste a vyhrali sme aj pohár.
Bohužiaľ, kvôli zraneniu kolena som tímu nemohla pomôcť pri týchto úspechoch. Dňa 27. apríla 2024 som sa v zápase proti Sturmu Graz zranila pri súboji s protihráčkou – pravá noha mi zostala zapretá o zem, koleno sa vykrútilo a roztrhla som si predný krížny väz.
Spoluhráčky vtedy povedali: ‚Keď Didi kričí, nebude to nič dobré.‘ Vedeli, že som silná a bojovná hráčka, ktorá zo súbojov väčšinou vychádza bez zranenia. Počas operácie lekári zistili aj poškodenie chrupavky a museli mi odstrániť časť menisku.“
Dvadsaťštyriročná reprezentačná stredopoliarka absolvovala operáciu a verila, že návrat na ihrisko bude len otázkou času:
„Na začiatku rehabilitácie som strávila mesiac doma pri rodine. Potom som sa vrátila do klubu, kde sa mi intenzívne venoval fyzioterapeut. V rekonvalescencii som postupne napredovala a každý týždeň som sa cítila lepšie.
Už som bola vo fáze, keď som sa mala začať zapájať do tímového tréningu, no koleno sa mi opakovane nalievalo vodou.
Podstúpila som preto kontrolnú magnetickú rezonanciu, ktorá ukázala, že problém s chrupavkou pretrváva – v kolene sa nachádzali uvoľnené časti.“
Musela podstúpiť ďalšiu operáciu, čo jej návrat opäť oddialilo: „Po konzultácii s lekárom som absolvovala druhú operáciu – artroskopiu, počas ktorej mi koleno vyčistili.
Pôvodne som mala začať trénovať už v lete, ale po dvoch tréningoch sa koleno opäť začalo nalievať. Následne som si dala dvojtýždňovú pauzu, absolvovala ďalšiu rezonanciu a minulý piatok som podstúpila liečbu krvnou plazmou.
Dostala som šesť injekcií a od októbra by som mala začať s intenzívnejšou záťažou. Verím, že čoskoro sa budem môcť vrátiť k futbalu.“
Futbal jej zjavne chýba, no o návrate zatiaľ nechce hovoriť konkrétne:
„Čo sa týka návratu do reprezentácie alebo do zápasov za klub, zatiaľ sa k tomu nechcem vyjadrovať. Mojím hlavným cieľom je opäť hrať futbal a postupne sa dostať späť do formy, v akej som bola pred zranením.
Nesústredím sa na to, kedy presne sa vrátim, ale na to, aby bolo moje koleno pripravené a aby som mohla byť prínosom pre tím – či už v klube, alebo v reprezentácii. Bola to veľmi náročná, 17-mesačná cesta – fyzicky aj psychicky – a stále pokračuje.
Napriek všetkému zostávam pozitívna a verím, že raz opäť vyjde slnko a splní sa mi sen znova si zahrať futbal.“