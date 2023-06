Vavro túži zavŕšiť najlepšiu sezónu. Chceme šesť bodov, povedal na zraze

Kvalitnými výkonmi pomohol FC Kodaň k zisku dánskeho double a teraz chce dať bodku za najúspešnejšou sezónou v kariére v júnovom dvojzápase kvalifikácie ME 2024 proti Islandu a Lichtenštajnsku.

Jeho tím vyhral najvyššiu domácu súťaž so štvorbodovým náskokom pred Nordsjaellandom a v lete sa predstaví v 2. predkole Ligy majstrov, ktorej skupinovú fázu si zahral vlani.

Ale opakujem, bola to krásna sezóna vyšperkovaná ziskom double," povedal Vavro na pondelkovom mediálnom termíne v Senci.

"Už po zisku titulu som povedal, že to bola moja najúspešnejšia sezóna v kariére. Čo sa udialo na oslavách, zostáva v šatni, obzvlášť v mojom prípade (smiech).

Z islandského tímu dobre pozná Isaka Bergmanna Johannessona a Hakona Arnara Haraldssona, s oboma hráva v FC Kodaň.

Najbližší súper Slovákov vyťažil v marcovom asociačnom termíne tri body, keď im absolútne nevyšiel duel v Bosne a Hercegovine (0:3).

Island má motiváciu

"Vraveli, že Bosna bola pre nich ťažký súper. Veľmi ich trápil nevydarený vstup do kvalifikácie, chceli uhrať aspoň remízu. O to väčšiu motiváciu majú uspieť proti nám.

Túžia nás zdolať, aby zostali v hre o postup. Zmenili trénera a začali kempom ako my, takže to berú vážne. Je to pre oba tímy dôležitý zápas.

Očakávam súbojový futbal, podľa mojich informácií ihrisko nebude veľmi kvalitné. Rozhodnúť môžu detaily. Keď chceme ísť na ME, potrebujeme z tohto dvojzápasu šesť bodov," netajil maximalistické ambície Vavro.