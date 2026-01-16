Dal facku mladistvému, klamal. Stopér národného tímu spoznal trest

Denis Vavro a Harry Kane v zápase Slovensko - Anglicko v osemfinále EURO 2024.
Denis Vavro a Harry Kane v zápase Slovensko - Anglicko v osemfinále EURO 2024. (Autor: TASR/AP)
TASR|16. jan 2026 o 12:20
Trest dostal za incident na amatérskom turnaji.

Disciplinárna komisia Slovenského futbalového zväzu (DK SFZ) uložila Denisovi Vavrovi trest v podobe verejnoprospešnej činnosti v prospech futbalu, v rámci ktorej má povinnosť aktívne sa zúčastniť a viesť päť tréningov družstva mládeže. SFZ o tom informoval v piatok na svojom webe.

Dvadsaťdeväťročný obranca dostal trest za svoje správanie počas vianočného futbalového turnaja v Preseľanoch, na ktorom sa dostal do konfliktu s protihráčom, divákmi a jedného z nich mal aj udrieť, čo dokumentovali videá na sociálnych sieťach.

Vavro najskôr klamal, keď tvrdil, že žiadnu facku nikomu nedal. Až dodatočne sa k fyzickému útoku priznal, čo výrazne zhoršilo jeho pozíciu a vyvolalo otázniky nad jeho správaním mimo ihriska.

Vavro sa následne za svoje nešportové správanie ospravedlnil verejne aj poškodenému chlapcovi.

„DK SFZ na základe medializovaných informácií z vlastného podnetu začala disciplinárne konanie vo veci agresívneho správania sa reprezentanta SR Denisa Vavra na vianočnom futbalovom turnaji v Preseľanoch.

Denis Vavro sa ešte pred začatím konania poškodenému chlapcovi osobne ospravedlnil, pričom aj v rámci prebiehajúceho konania vyjadril úprimnú ľútosť nad svojím neuváženým konaním.

Po dôslednom vyhodnotení všetkých okolností DK pristúpila k uloženiu disciplinárnej sankcie verejnoprospešnej činnosti v prospech futbalu, v rámci ktorej má Denis Vavro povinnosť aktívne sa zúčastniť a viesť päť tréningov družstva mládeže podľa jeho výberu v kategórii U13 až U15,“ uvádza sa vo vyhlásení DK SFZ na webe futbalsfz.sk.

Sám hráč vo svojom stanovisku s uložením takéhoto druhu sankcie súhlasil s tým, že to vníma ako „možnosť osobne a aktívne prevziať zodpovednosť za svoje pochybenie, poučiť sa z neho a zároveň pozitívne prispieť futbalovému prostrediu”.

DK SFZ mu zároveň uložila podmienku. „V prípade, že by Denis Vavro uloženú sankciu z akéhokoľvek dôvodu v stanovenom termíne (do 30. 7. 2026) nevykonal, bude povinný poukázať sumu 2500 eur v prospech mládežníckeho futbalu.

Disciplinárna komisia vníma incident, ktorý sa odohral na priateľskom futbalovom turnaji, ako závažné porušenie základných princípov fair play, osobitne ak ide o aktívneho reprezentanta. Vzhľadom na proaktívny prístup samotného hráča považuje spôsob vyriešenia veci za primeraný a účelný,“ uvádza sa v stanovisku.

