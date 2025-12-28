Futbalista Vavro nezvládol emócie a uštedril facku. Chlapcovi sa ospravedlnil

Na sociálnych sieťach koluje niekoľko dní video v hlavnej úlohe so slovenským futbalovým reprezentantom Denisom Vavrom.
Obranca bundesligového VfL Wolfsburg sa zúčastnil pred Vianocami na halovom turnaji v Preseľanoch, kde sa dostal do konfliktu s hráčom súpera.
Konflikt eskaloval, zapojili sa do neho aj diváci sledujúci dianie z balkóna. Futbalista reagoval podráždene, vyzliekol si tričko a rozbehol sa po palubovke, aby sa dostal k divákom na balkóne. Po chvíli sa však vrátil späť a naďalej vášnivo diskutoval s fanúšikmi.
Futbalista reagoval na video ospravedlnením na Instagrame. „Veľmi ma mrzí incident, ktorý sa stal na turnaji, na ktorom sa rád zúčastňujem. Na palubovke sa strhla potýčka, chcel som len chalanov upokojiť, keď mi jeden z divákov začal urážať maminu. Vtedy som podľahol emóciám, ale nikoho som neudrel, nikomu som neublížil.“
Po Vianociach sa však na profile milujufotbal objavilo ďalšie video z incidentu, na ktorom konflikt vyvrcholil fackou. Denis Vavro ju uštedril jednému mladíkovi na palubovke. Vzápätí mu rozhodca ukázal červenú kartu. Nahnevaného futbalového reprezentanta museli nasilu ťahať z ihriska preč.
„Počas zápasu, došlo k incidentu, ktorý je zachytený aj na videozázname. Po jednom zo súbojov Vavro vyšiel na ihrisko, vyzliekol si tričko, agresívne pobehoval po ploche a smerom k fanúšikom robil gestá, ktorými ich vyzýval, aby za ním prišli dole z tribúny.
V tomto momente som sa nachádzal na ihrisku, bez akejkoľvek verbálnej či fyzickej interakcie z mojej strany. Keď sa pán Vavro ku mne rozbehol, zdvihol som ruky hore na znak, že nechcem konflikt. Napriek tomu mi dal facku,“ opisoval konflikt spomínaný mladík.
Na nové video reagoval Denis Vavro ďalším vyhlásením prostredníctvom hovorkyne Slovenského futbalového zväzu (SFZ) Moniky Jurigovej pre Denník Šport.
„Chcel by som sa ešte raz ospravedlniť za svoje správanie sa počas turnaja, mrzí ma, čo sa stalo. Uvedomujem si, že aj keď na moju adresu zaznievali provokácie, rozhodne nesmiem takto reagovať.
Bolo to za čiarou a nevhodné z mojej pozície hráča slovenskej futbalovej reprezentácie. Chlapcovi som už telefonoval a osobne som sa mu ospravedlnil. Určite si dám do budúcnosti pozor, aby sa už nič také nezopakovalo.“