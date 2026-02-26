Veľká strata pre lídra La Ligy. Barcelona prišla na viac ako mesiac o kapitána

Futbalisti Barcelony budú viac ako mesiac postrádať svojho súčasného kapitána Frenkieho de Jonga.
Holandský reprezentant si na dnešnom tréningu poranil stehenný sval na pravej nohe a podľa vyjadrenia klubu na sieti X ho čaká päť až šesť týždňov dlhá rekonvalescencia.
Nemal by byť teda k dispozícii ani národnému tímu počas reprezentačnej prestávky na konci marca.
Líder španielskej ligy musí De Jonga nahradiť v nadchádzajúcich najmenej štyroch ligových zápasoch aj v odvete semifinále domáceho pohára s Atléticom Madrid. Dvadsaťosemročný hráč príde aj o osemfinálové zápasy Ligy majstrov proti Newcastlu, alebo Parížu St. Germain.
De Jong má v tejto sezóne na konte 31 súťažných štartov za Barcelonu, pri nedeľňajšej ligovej výhre 3:0 nad Levante sa prvýkrát presadil strelecky. Katalánsky veľkoklub v 22. kole využil zaváhanie Realu Madrid a vystriedal ho na čele tabuľky s jednobodovým náskokom.