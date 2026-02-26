Veľká strata pre lídra La Ligy. Barcelona prišla na viac ako mesiac o kapitána

Frenkie de Jong.
Frenkie de Jong. (Autor: TASR/AP)
ČTK|26. feb 2026 o 18:40
ShareTweet0

Nemal by byť k dispozícii ani národnému tímu počas reprezentačnej prestávky.

Futbalisti Barcelony budú viac ako mesiac postrádať svojho súčasného kapitána Frenkieho de Jonga.

Holandský reprezentant si na dnešnom tréningu poranil stehenný sval na pravej nohe a podľa vyjadrenia klubu na sieti X ho čaká päť až šesť týždňov dlhá rekonvalescencia.

Nemal by byť teda k dispozícii ani národnému tímu počas reprezentačnej prestávky na konci marca.

Líder španielskej ligy musí De Jonga nahradiť v nadchádzajúcich najmenej štyroch ligových zápasoch aj v odvete semifinále domáceho pohára s Atléticom Madrid. Dvadsaťosemročný hráč príde aj o osemfinálové zápasy Ligy majstrov proti Newcastlu, alebo Parížu St. Germain.

De Jong má v tejto sezóne na konte 31 súťažných štartov za Barcelonu, pri nedeľňajšej ligovej výhre 3:0 nad Levante sa prvýkrát presadil strelecky. Katalánsky veľkoklub v 22. kole využil zaváhanie Realu Madrid a vystriedal ho na čele tabuľky s jednobodovým náskokom.

Tabuľka La Ligy

La Liga

    Frenkie de Jong.
    Frenkie de Jong.
    Veľká strata pre lídra La Ligy. Barcelona prišla na viac ako mesiac o kapitána
    dnes 18:40
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Futbal»Španielsko»La Liga»Veľká strata pre lídra La Ligy. Barcelona prišla na viac ako mesiac o kapitána