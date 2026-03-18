Taliansky klub reaguje na nepriaznivé výsledky. Po sérii prehier vyhodil trénera

Davide Nicola. (Autor: REUTERS)
TASR|18. mar 2026 o 17:15
ShareTweet0

Taliansky futbalový klub US Cremonese odvolal z pozície hlavného trénera Davideho Nicolu.

Osudovou sa mu stala pondelková domáca prehra s Fiorentinou 1:4 v 29. kole Serie A, po ktorej „červeno-šedí“ zostali na 18. priečke tri body pod čiarou zostupu.

Nicolu na zostávajúcich deväť kôl nahradil Marco Giampaolo, ktorý naposledy viedol Lecce.

Cremona nepoznala chuť víťazstva už tri mesiace, naposledy zdolala 7. decembra Lecce.

V nasledujúcich 15 dueloch v Serie A získala iba štyri body za remízy. V prvých ôsmich kolách pritom prehrala iba raz, pripomenula agentúra AP.

VIDEO: Zostrih zápasu Cremonese - Fiorentina

Giampaolo už viedol tím v sezóne 2014/15, keď pôsobil v tretej lige.

Do najvyššej súťaže postúpila Cremona minulú sezónu a na začiatku tejto angažovala skúseného anglického útočníka Jamieho Vardyho, ktorý spojil väčšinu kariéry s Leicestrom, kde získal v sezóne 2015/16 senzačný titul v anglickej Premier League.

S kanonierom má klub zmluvu do konca ročníka a opciu si môžu uplatniť, pokiaľ zotrvá v najvyššej súťaži. Doposiaľ si Vardy pripísal päť presných zásahov.

Tabuľka Serie A

Serie A

    Davide Nicola.
    Davide Nicola.
    Taliansky klub reaguje na nepriaznivé výsledky. Po sérii prehier vyhodil trénera
    dnes 17:15
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Futbal»Taliansko»Serie A»Taliansky klub reaguje na nepriaznivé výsledky. Po sérii prehier vyhodil trénera