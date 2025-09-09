Jeho snom je reprezentácia. Kolumbijčan zmenil na východe Slovenska dres a chce postup

David Velasquez Rodriguez.
David Velasquez Rodriguez. (Autor: archív DVR)
Peter Cingel|9. sep 2025 o 10:30
ShareTweet0

Prvý angažmán v Európe mal vo španielskom Leganés, no zotrval tam iba pár mesiacov.

DAVID VELASQUEZ RODRIGUEZ patrí medzi športovcov z Južnej Ameriky, ktorí si našli cestu na východ Slovenska.

Tak ako to u týchto futbalistov býva, aj 22-ročný ofenzívny stredopoliar z Kolumbie je vybavený rýchlosťou a výbornou prácou s loptou.

Na Slovensku zatiaľ Rodriguez okúsil len tretiu ligu, no rád by sa predstavil aj vo vyšších súťažiach.

Aké boli vaše futbalové začiatky a čo vás priviedlo na Slovensko?

Futbal som začal hrať, keď som mal sedem rokov. Začínal som doma, v mládežníckych kategóriách profesionálneho klubu. Neskôr, ako šestnásťročný, som dostal prvú príležitosť prísť do Európy, kde som pôsobil v španielskom tíme CD Leganés.

Po niekoľkých mesiacoch som sa však vrátil späť do svojej krajiny a hral som za tím Capo de la Comuna v Antioquia League po boku trénera Alexa Orrega. Bol to práve on, spolu s ďalšími trénermi – Adolfom Gómezom, Aliriom Garcíom a Felipem Vascom – kto výrazne ovplyvnil moju kariéru.

Po nejakom čase mi môj agent ponúkol šancu opäť sa vrátiť do Európy. Povedal mi o príležitosti na Slovensku, konkrétne v Partizáne Bardejov.

David Velasquez Rodriguez.
David Velasquez Rodriguez. (Autor: archív DVR)

Prečo ste sa rozhodli túto možnosť využiť, hrať v Bardejove a ako sa vám tam darilo?

Keď som prišiel do klubu, hráči aj vedenie ma prijali veľmi srdečne. Tréner Rastislav Kica ma od začiatku podporoval a radil mi. Od prvých dní som sa cítil ako súčasť tímu.

V kádri boli výborní hráči a ja som vždy tvrdo pracoval pre mužstvo. Mojím cieľom bolo čo najlepšie reprezentovať svoj klub. Ten má bohatú históriu a tradíciu.

Prečo ste sa rozhodli odísť do Stropkova a ako ste spokojný so svojím pôsobením na Zemplíne?

Po skončení sezóny v Bardejove som dostal ponuku zo Stropkova. Mal som síce aj ďalšie možnosti v tretej lige, ale o tomto klube som počul iba pozitívne veci.

Je to ambiciózny tím, ktorý sa vždy snaží ísť vyššie. Keď som sa stretol s vedením a sponzormi, predstavili mi svoje plány do novej sezóny a ukázali veľké ambície. Okamžite som sa tu cítil ako doma.

V tíme sú skvelí hráči s množstvom skúseností a tréner mi neustále radí a podporuje ma. Som vďačný, že hráči, tréner, fanúšikovia aj sponzori ma prijali tak, že sa tu cítim ako súčasť rodiny.

Pracujem na sebe, aby som bol čo najlepšie pripravený a mohol pomôcť klubu dosahovať úspechy.

Aké sú vaše plány do budúcnosti?

Momentálne sa sústreďujem na prítomnosť. Mojím hlavným cieľom je so Stropkovom vyhrať súťaž (3. liga, skupina Východ) a postúpiť do druhej ligy. To je úloha, na ktorú sa plne pripravujem.

Chcel by som si zahrať v prvej lige – či už na Slovensku, alebo inde. Samozrejme, môj najväčší sen je reprezentovať svoju krajinu.

Zároveň si želám pomôcť svojej mame a sestre, ktoré ma vždy podporovali a stáli pri mne v dobrých aj ťažkých chvíľach.

Tabuľka: Tretia liga Východ

Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
FC KOŠICEFC KOŠICEFC KOŠICE
6
5
1
0
19:4
16
V
R
V
V
V
2
Futbalový klub Humenné, s. r. o.Futbalový klub Humenné, s. r. o.Futbalový klub Humenné, s. r. o.
6
5
1
0
18:4
16
V
V
R
V
V
3
Futbalový klub Spišská Nová VesFutbalový klub Spišská Nová VesFutbalový klub Spišská Nová Ves
6
4
2
0
18:5
14
R
V
R
V
V
4
MFK Spartak MedzevMFK Spartak MedzevMFK Spartak Medzev
6
4
1
1
17:8
13
V
V
V
V
R
5
ŠK Odeva LipanyŠK Odeva LipanyŠK Odeva Lipany
6
4
0
2
13:9
12
V
V
P
P
V
6
MŠK Tesla StropkovMŠK Tesla StropkovMŠK Tesla Stropkov
6
3
1
2
10:10
10
V
P
V
V
R
7
OFK - SIM RaslaviceOFK - SIM RaslaviceOFK - SIM Raslavice
6
3
0
3
10:9
9
P
P
V
V
V
8
1. MFK Kežmarok1. MFK Kežmarok1. MFK Kežmarok
6
2
1
3
11:10
7
V
P
V
P
P
9
MFK Vranov nad TopľouMFK Vranov nad TopľouMFK Vranov nad Topľou
6
1
3
2
4:7
6
R
V
P
P
R
10
MFK SninaMFK SninaMFK Snina
6
1
1
4
3:10
4
P
P
V
P
P
11
FK PopradFK PopradFK Poprad
6
1
1
4
4:13
4
P
R
P
P
P
12
MFK Slovan SabinovMFK Slovan SabinovMFK Slovan Sabinov
6
0
3
3
3:13
3
P
R
P
P
R
13
FC LOKOMOTÍVA KOŠICEFC LOKOMOTÍVA KOŠICEFC LOKOMOTÍVA KOŠICE
6
1
0
5
6:26
3
P
P
P
V
P
14
MŠK Spišské PodhradieMŠK Spišské PodhradieMŠK Spišské Podhradie
6
0
1
5
4:12
1
P
R
P
P
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

Slovensko

    Eric Ramírez strieľa gól v drese Slovana Bratislava.
    Eric Ramírez strieľa gól v drese Slovana Bratislava.
    Zo Slovana zmizol, zanechal dlhy. Kontroverzný útočník prestúpil do Česka
    dnes 12:05
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Futbal»Slovensko»Jeho snom je reprezentácia. Kolumbijčan zmenil na východe Slovenska dres a chce postup