Jeho snom je reprezentácia. Kolumbijčan zmenil na východe Slovenska dres a chce postup

DAVID VELASQUEZ RODRIGUEZ patrí medzi športovcov z Južnej Ameriky, ktorí si našli cestu na východ Slovenska.
Tak ako to u týchto futbalistov býva, aj 22-ročný ofenzívny stredopoliar z Kolumbie je vybavený rýchlosťou a výbornou prácou s loptou.
Na Slovensku zatiaľ Rodriguez okúsil len tretiu ligu, no rád by sa predstavil aj vo vyšších súťažiach.
Aké boli vaše futbalové začiatky a čo vás priviedlo na Slovensko?
Futbal som začal hrať, keď som mal sedem rokov. Začínal som doma, v mládežníckych kategóriách profesionálneho klubu. Neskôr, ako šestnásťročný, som dostal prvú príležitosť prísť do Európy, kde som pôsobil v španielskom tíme CD Leganés.
Po niekoľkých mesiacoch som sa však vrátil späť do svojej krajiny a hral som za tím Capo de la Comuna v Antioquia League po boku trénera Alexa Orrega. Bol to práve on, spolu s ďalšími trénermi – Adolfom Gómezom, Aliriom Garcíom a Felipem Vascom – kto výrazne ovplyvnil moju kariéru.
Po nejakom čase mi môj agent ponúkol šancu opäť sa vrátiť do Európy. Povedal mi o príležitosti na Slovensku, konkrétne v Partizáne Bardejov.
Prečo ste sa rozhodli túto možnosť využiť, hrať v Bardejove a ako sa vám tam darilo?
Keď som prišiel do klubu, hráči aj vedenie ma prijali veľmi srdečne. Tréner Rastislav Kica ma od začiatku podporoval a radil mi. Od prvých dní som sa cítil ako súčasť tímu.
V kádri boli výborní hráči a ja som vždy tvrdo pracoval pre mužstvo. Mojím cieľom bolo čo najlepšie reprezentovať svoj klub. Ten má bohatú históriu a tradíciu.
Prečo ste sa rozhodli odísť do Stropkova a ako ste spokojný so svojím pôsobením na Zemplíne?
Po skončení sezóny v Bardejove som dostal ponuku zo Stropkova. Mal som síce aj ďalšie možnosti v tretej lige, ale o tomto klube som počul iba pozitívne veci.
Je to ambiciózny tím, ktorý sa vždy snaží ísť vyššie. Keď som sa stretol s vedením a sponzormi, predstavili mi svoje plány do novej sezóny a ukázali veľké ambície. Okamžite som sa tu cítil ako doma.
V tíme sú skvelí hráči s množstvom skúseností a tréner mi neustále radí a podporuje ma. Som vďačný, že hráči, tréner, fanúšikovia aj sponzori ma prijali tak, že sa tu cítim ako súčasť rodiny.
Pracujem na sebe, aby som bol čo najlepšie pripravený a mohol pomôcť klubu dosahovať úspechy.
Aké sú vaše plány do budúcnosti?
Momentálne sa sústreďujem na prítomnosť. Mojím hlavným cieľom je so Stropkovom vyhrať súťaž (3. liga, skupina Východ) a postúpiť do druhej ligy. To je úloha, na ktorú sa plne pripravujem.
Chcel by som si zahrať v prvej lige – či už na Slovensku, alebo inde. Samozrejme, môj najväčší sen je reprezentovať svoju krajinu.
Zároveň si želám pomôcť svojej mame a sestre, ktoré ma vždy podporovali a stáli pri mne v dobrých aj ťažkých chvíľach.