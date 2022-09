Hancko je vo Feyenoorde spokojný. Sparta rokovala o prestupe deväť týždňov

BRATISLAVA. Slovenský futbalový reprezentant Dávid Hancko má za sebou prvé dva zápasy v drese Feyenoordu Rotterdam a v oboch bol členom základnej zostavy. Dvadsaťštyriročný obranca prestúpil v lete k účastníkovi najvyššej holandskej súťaže z českej Sparty Praha za 8 miliónov eur. Priznal, že oba kluby rokovali o tejto transakcii viac ako dva mesiace. Podľa jeho slov je v novom pôsobisku spokojný a verí, že sa mu v Eredivisie bude dariť. "Čo sa týka záujmu, už pred touto sezónou sme s agentom o ňom vedeli. Rokovania medzi Spartou a Feyenoordom trvali možno až deväť týždňov, nebolo to úplne jednoduché obdobie. Som rád, že to napokon dopadlo tak, ako to dopadlo, a môžem si plniť sen a posúvať sa ďalej.

Nebolo to ľahké rozhodovanie sa, ale zopakujem, som rád, že sa to podarilo. Takmer každý deň sme si s agentom volali. Hovoril mi, ako sa rokovania vyvíjajú alebo na čo sa čaká. Trvalo to dlhšie, ale napokon to stálo za to," uviedol Hancko pre oficiálny web Slovenského futbalového zväzu (SFZ).

Prievidzký rodák neľutuje, že po troch sezónach opustil pražský klub. "Som nadšený a spokojný. Po troch sezónach v Sparte je to správny krok. Mali sme aj ďalšie ponuky, ktoré boli možno pre nás finančne lepšie alebo do lepších líg, možno aj do top päť súťaží, ale tá holandská sa koeficientom považuje celosvetovo za šiestu najlepšiu. Cítil som a vedel som už od začiatku, že je to tá správna cesta podľa toho, ako sa Feyenoord prezentoval alebo toho, ako sa klub či tréner o mňa zaujímali. Preto sme sa pre ňu hneď v úvode rozhodli," vysvetlil 19-násobný slovenský reprezentant.

Majstrovi Slovenska s MŠK Žilina zo sezóny 2016/2017 sa v novom tíme páči a verí, že sa v ňom presadí: "Ponúk bolo viac. Koncom prestupového obdobia sa to stupňovalo, začali prichádzať ďalšie a ďalšie. Na začiatku sme sa rozhodli, že prestup do Feyenoordu je správny krok a je aj správne načasovaný. Ak budem zdravý a budem podávať dobré výkony, mohol by som pravidelne nastupovať. Hráme v skupine Európskej ligy a tiež prišlo do mužstva veľa nových hráčov, preto je moje začleňovanie sa trošku jednoduchšie. Po troch týždňoch môžem povedať, že ľudia v klube sú naozaj skvelí a veľmi mi pomáhajú."