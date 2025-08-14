Kvôli Saudom od nervov schudol. Hancko verí, že prestup do Atletica zariadil osud

MADRID. Prestupová sága slovenského futbalistu Dávida Hancka trvala niekoľko týždňov. Najskôr bol z toho avizovaný transfer do saudskoarabského Al-Nassr, ale situácia okolo 27-ročného reprezentačného obrancu sa úplne zmenila.
Napokon ho totiž získalo za približne 30 miliónov eur španielske Atletico Madrid, čím sa Hanckovi splnil kariérny cieľ.
S prvou informáciou o zmene klubovej adresy prišiel renomovaný novinár Fabrizio Romano, Hancko mal podpísať v Al-Nassr trojročný kontrakt.
„Al-Nassr bol prvý klub, ktorý sa dohodol s Feyenoordom. Spomínam si na ten deň, kedy som sa musel rozhodnúť. Vtedy neexistovala iná ponuka. Ešte ráno som volal agentovi, aby kontaktoval Atletico a zistil, či sa kluby nakoniec dohodnú.
Potvrdilo sa však, že medzi Atleticom a Feyenoordom nie je žiadna dohoda. Po konzultácii s rodinou, agentom a blízkymi sme sa rozhodli, že musíme prijať ponuku Al-Nassr, pretože ďalej už nebolo možné čakať.
Váhal som, či je to správny krok, pretože som chcel ísť do Európy. Nemohol som si však vyberať, všetci naokolo ma utvrdzovali v tom, že racionálne a pragmaticky je to správny klub,“ prezradil Hancko v rozhovore pre livesport.cz.
Na sústredení v Rakúsku sa však celá situácia vyvíjala úplne odlišným smerom, ako priblížil reprezentant Slovenska.
„Všetko bolo dohodnuté, prišiel som na sústredenie a tam sa to začalo naťahovať. Prišlo mi to zvláštne, komunikovali s mojím agentom a ani nechceli, aby som prišiel osobne. To som už cítil, že sa to nevyvíja dobre. Väčšinu času sme strávili na hoteli, kde sme len sedeli, čakali a snažili sa brať celú situáciu s nadhľadom.“
Podľa jeho slov stratil tri kilá na svojej váhe, Hancko nemohol byť ani v tímovom hoteli Al-Nassr a nemohol trénovať s družstvom. Napokon sa po pár desiatkach hodín podarilo dotiahnuť príchod k účastníkovi La Ligy.
„Veľmi sme chceli a urobili sme všetko, napokon sme to zvládli za deň a pol. Vždy som cítil, že chcem zostať v Európe. Verím, že to nejako zariadil osud, že sa to takto malo stať. Posledný rok, možno rok a pol, to bol môj sen a cieľ. Veril som, že by sa to mohlo podariť, aj keď cesta bola trochu kľukatá.
Som nadšený, že som tu. Keď si spomeniem na to, čo bolo pred piatimi rokmi, keď som sa vo svojich začiatkoch trápil v Sparte s kolenom a nebol som stály člen základnej zostavy, tak o niečom takomto som ani nesníval. Priorita je najrýchlejšie zapadnúť, aby bola rodina spokojná a mali čo najlepšie zázemie. Klubu sa chcem hlavne odvďačiť dobrými výkonmi,“ povedal Hancko pre livesport.cz k prestupu do Atletica.
S madridským tímom ho čaká hlavná fázy Ligy majstrov, s klubom podpísal päťročný kontrakt. Atletico odštartuje novú sezónu La Ligy 17. augusta na ihrisku Espanyolu.