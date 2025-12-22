Len nedávno ukončil kariéru. Do Žiliny prichádza veľké meno, znie z klubu

Bývalý útočník a naturalizovaný slovenský reprezentant David Depetris bude po skončení aktívnej futbalovej kariéry pôsobiť v MŠK Žilina.
Klub informoval, že Depetris nastupuje na pozíciu skauta pre kategórie od A-tímu po U16 a zároveň bude pracovať ako skills tréner pri družstvách U17 a U16.
Depetris počas svojej hráčskej kariéry obliekal na Slovensku dresy Trenčína, Trnavy, Podbrezovej či Banskej Bystrice, no v Žiline nikdy nehral. Do klubu spod Dubňa prichádza až po ukončení profesionálnej kariéry.
„Boli sme v kontakte s pánom Belaníkom a z oboch strán bol záujem o vzájomnú spoluprácu. Celé to trvalo asi dva mesiace a teraz som tu,“ uviedol Depetris pre klubový web.
Ako hlavný dôvod prijatia ponuky označil profesionalitu klubu. „V prvom rade ma presvedčila profesionalita klubu, ako aj ľudí, ktorí v ňom pracujú,“ doplnil.
V novej funkcii sa bude podieľať na skautingu hráčov naprieč viacerými vekovými kategóriami a zároveň na individuálnom rozvoji mladých futbalistov.
„Len nedávno som skončil kariéru ako aktívny hráč a chcem ostať pri futbale. V rámci trénerstva chcem pomôcť mladým chalanom rozvíjať sa a napredovať, najmä útočníkom,“ povedal Depetris.
Skauting vníma ako novú výzvu. „Je to niečo úplne iné. Jedna vec je hrať futbal a druhá sledovať na hráčovi každý jeden detail. Navyše nebudem sledovať iba útočníkov, ale všetky pozície,“ dodal.