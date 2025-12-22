Len nedávno ukončil kariéru. Do Žiliny prichádza veľké meno, znie z klubu

David Depetris
David Depetris (Autor: mskzilina.sk)
Sportnet|22. dec 2025 o 18:42
Bude pracovať ako skaut a skills tréner.

Bývalý útočník a naturalizovaný slovenský reprezentant David Depetris bude po skončení aktívnej futbalovej kariéry pôsobiť v MŠK Žilina.

Klub informoval, že Depetris nastupuje na pozíciu skauta pre kategórie od A-tímu po U16 a zároveň bude pracovať ako skills tréner pri družstvách U17 a U16.

Depetris počas svojej hráčskej kariéry obliekal na Slovensku dresy Trenčína, Trnavy, Podbrezovej či Banskej Bystrice, no v Žiline nikdy nehral. Do klubu spod Dubňa prichádza až po ukončení profesionálnej kariéry.

„Boli sme v kontakte s pánom Belaníkom a z oboch strán bol záujem o vzájomnú spoluprácu. Celé to trvalo asi dva mesiace a teraz som tu,“ uviedol Depetris pre klubový web.

Ako hlavný dôvod prijatia ponuky označil profesionalitu klubu. „V prvom rade ma presvedčila profesionalita klubu, ako aj ľudí, ktorí v ňom pracujú,“ doplnil.

V novej funkcii sa bude podieľať na skautingu hráčov naprieč viacerými vekovými kategóriami a zároveň na individuálnom rozvoji mladých futbalistov.

„Len nedávno som skončil kariéru ako aktívny hráč a chcem ostať pri futbale. V rámci trénerstva chcem pomôcť mladým chalanom rozvíjať sa a napredovať, najmä útočníkom,“ povedal Depetris.

Skauting vníma ako novú výzvu. „Je to niečo úplne iné. Jedna vec je hrať futbal a druhá sledovať na hráčovi každý jeden detail. Navyše nebudem sledovať iba útočníkov, ale všetky pozície,“ dodal.

Tabuľka Niké ligy

Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
18
12
3
3
38:26
39
V
P
P
V
V
2
FK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská Streda
18
11
5
2
34:13
38
V
V
V
R
V
3
FC Spartak TrnavaFC Spartak TrnavaFC Spartak Trnava
18
11
2
5
34:18
35
V
P
V
V
V
4
MŠK ŽilinaMŠK ŽilinaMŠK Žilina
18
10
4
4
42:25
34
P
P
P
V
V
5
MFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín Michalovce
18
7
4
7
28:30
25
V
P
P
V
P
6
FK Železiarne PodbrezováFK Železiarne PodbrezováFK Železiarne Podbrezová
18
7
3
8
28:28
24
P
V
P
V
P
7
MFK RužomberokMFK RužomberokMFK Ružomberok
18
5
5
8
20:26
20
R
V
V
R
P
8
FC TATRAN PrešovFC TATRAN PrešovFC TATRAN Prešov
18
4
8
6
19:25
20
P
R
V
R
V
9
KFC Komárno futbalKFC Komárno futbalKFC Komárno futbal
18
5
4
9
20:29
19
P
R
P
V
P
10
AS TrenčínAS TrenčínAS Trenčín
18
5
3
10
14:31
18
R
R
P
P
V
11
FC KOŠICEFC KOŠICEFC KOŠICE
18
4
2
12
24:38
14
V
V
R
P
P
12
MFK SkalicaMFK SkalicaMFK Skalica
18
2
7
9
15:27
13
P
R
P
P
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

