Legenda opúšťa Barcelonu. Dvojnásobná držiteľka Zlatej lopty mieri do Anglicka

Španielska futbalistka Alexia Putellasová prestupuje z FC Barcelona do anglického London City Lionesses.
Pre dvojnásobnú držiteľku Zlatej lopty to bude prvý angažmán mimo Španielska.
Tridsaťdvaročná Putellasová strávila v Barcelone 14 rokov, počas ktorých štyrikrát triumfovala v Lige majstrov.
Pre nováčika uplynulej sezóny najvyššej ženskej anglickej súťaže ide o historickú posilu.
Klub vlastní americká podnikateľka Michele Kangová, ktorá z najväčšej akvizície v histórii klubu neskrývala nadšenie.
„Putellasová stelesňuje vrchol talentu, odhodlania a vízie v ženskom futbale.
Jej rozhodnutie pridať sa k nášmu klubu je silným potvrdením toho, čo v tomto tíme budujeme,“ citovala Kangovú agentúra DPA.
Lionesses obsadili vo svojej premiérovej sezóne medzi anglickou elitou šiestu priečku.
Akvizície Putellasovej či bývalej reprezentačnej brankárky Mary Earpsovej však potvrdzujú ambície útočiť na titul.
„Som nadšená, že môžem začať túto novú kapitolu s London City Lionesses.
Ambície klubu a jeho pevné odhodlanie rozvíjať sa ako nezávislý klub výlučne pre ženy so mnou hlboko rezonujú.
Teším sa, že budem môcť svojimi výkonmi prispieť v boji o titul,“ vyjadrila sa španielska hviezda pre klubový web.