Obranca Newcastlu skončil po zápase v nemocnici. Mal problémy s dýchaním

Dan Burn v drese Newcastle United.
Dan Burn v drese Newcastle United. (Autor: TASR/AP)
15. dec 2025 o 10:37
Tie spôsobilo zranenie rebier.

Anglický futbalový obranca Dan Burn skončil po nedeľnom zápase Premier League v nemocnici. Tridsaťtriročný hráč Newcastlu utrpel na trávniku Sunderlandu (0:1) zranenie rebier, v dôsledku ktorého mal problémy s dýchaním.

K zraneniu došlo krátko po polhodine hry. Burna fauloval súperov obranca Nordi Mukiele, ktorý za svoj zákrok videl aj žltú kartu.

Hosťujúceho hráča chvíľu ošetrovali na trávniku a krátko nato ho vystriedal Fabian Schär.

VIDEO: Faul na Dana Burna

„V polčasovej prestávke mal problémy s dýchaním. Bol to veľký problém. Dan Burn šiel do nemocnice na kontrolu rebier, takže dúfajme, že bude v poriadku,“ povedal po zápase tréner Newcastlu Eddie Howe. Informácie priniesol portál goal.com.

