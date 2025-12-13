Mimoriadny dopyt po MS. FIFA pritom čelí kritike za ceny oproti Kataru

Trofej pre víťaz MS. (Autor: TASR/Pool Photo via AP)
TASR|13. dec 2025 o 13:35
Najväčší záujem majú fanúšikovia z hostiteľských krajín USA, Kanady a Mexika.

Počas prvých 24 hodín ďalšej fázy predaja vstupeniek na budúcoročné MS v USA, Kanade a Mexiku zaznamenali päť miliónov registrácií.

Oznámila to Medzinárodná futbalová federácia (FIFA) si sídlom v Zürichu.

Riadiaci orgán svetového futbalu hovorí o „mimoriadnom dopyte“, a to v čase, keď čelí kritike za vysoké ceny.

Prvé lístky v ponuke majú byť päťnásobne drahšie, ako boli pred štyrmi rokmi v Katare. Najväčší záujem majú fanúšikovia z hostiteľských krajín USA, Kanady a Mexika, nasledujú žiadosti z Kolumbie, Anglicka, Ekvádoru, Brazílie, Argentíny, Škótska, Nemecka, Austrálie, Francúzska a Panamy.

Od štvrtka sú prvýkrát k dispozícii vstupenky na konkrétne zápasy a tímy v základnej skupine. Ide o poslednú oficiálnu predajnú fázu, registrácia je možná do 13. januára. Informácie priniesla agentúra DPA.

