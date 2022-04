Ofenzívny Paur musel hrať v obrane. Tréner Žiliny: Nemali sme na výber

"Szánthó je talentovaný futbalista, boli k nemu veľké očakávania. Nehrával a potrebuje čas, aby sa dostal do formy. Zatiaľ ešte stále nie je stopercentne pripravený. Je to iná súťaž.

„Teším sa, že sme konečne vyhrali. Bol to veľmi náročný zápas, súper držal loptu na kopačkách a my sme sa museli brániť a hrať viac na kontry.

Žilinčania to pred zápasom nemali ľahké so zložením mužstva, keďže z kádra vypadli viacerí obrancovia. Preto musel tréner Peter Černák zvoliť netradičné riešenie a postaviť ofenzívneho Jakuba Paura do obrany.

„Prišla dlhá lopta, ktorá sa dostala k Verlindenovi. Ten ma uvidel v strede, prihral mi a ja som to len musel umiestniť do brány.

Kapitán Paur po prehre neskrýval žiaľ, hoci hostia herne nesklamali. "Mali sme zlý úvod do zápasu, čo sa nám v tejto sezóne stáva často. Dostaneme rýchly gól a potom je to už ťažké. Druhý gól bol nešťastne tečovaný.

Celý zápas sme držali loptu na kopačkách, vedeli sme čo chceme hrať. Vedeli sme, ako sa dostať za obranu Dunajskej Stredy, ale finálna fáza nám nevychádzala. Trafili sme aj žrď.

Možno za stavu 0:1, keby sa odpískala penalta, lebo to bola čistá ruka, mohol to byť iný zápas. Rozhodca to však nevidel. Hrali sme až do konca, nevešali sme hlavy, ale dnes to ani na gól nestačilo," uviedol Paur.

Podľa neho chýba tímu efektivita v koncovke: "Trápime sa, nejde nám to vo finálnej fáze. Aj keď sa tam dostaneme, zakončenie ide mimo. Ťažko k tomu niečo povedať."

