Sklamanie spred roka zažiť nechce. DAC má za sebou jednu z najlepších príprav

Káder neprešiel veľkými zmenami. "Vrátim sa do mája tohto roka, keď sme úspešne ukončili nadstavbu predchádzajúcej sezóny. Predĺžili sme spoluprácu s trénerom a jeho štábom a za cieľ sme si dali udržať káder pokope. Podarilo sa dohodnúť s Ferencvárosom ohľadom Redzica, nebolo to ľahké. Z ETO Győr prišiel mladý Tuboly, ktorý v minulej sezóne hral aj v Debrecíne. Pripomína nám Vitálisa.

Z akadémie sme ponúkli zmluvu 15-ročnému Leventemu Bőszemu, ktorý je veľmi talentovaný a pripravuje sa s A-mužstvom. Prišli aj skúsenejší hráči. Do stredu poľa Mahmudu Bajo z Podbrezovej, ktorý je mladý, ale z našej ligy už má skúsenosti. Ján Bernát pôsobil v minulej sezóne v Trnave, predtým aj v Žiline. S Westerlo postúpil do prvej ligy, ale potom prišlo zranenie. Je to hráč pre našu filozofiu.

Podarilo sa priniesť aj Ladislava Almásiho, ktorý má zaujímavú charakteristiku, a je to hráč z našej akadémie. K prestupom však treba dodať, že ešte je len 22. júla, veľa vecí ešte môže prísť. Čo sa týka najbližších týždňov, čaká nás veľa cestovania.

V stredu cestujeme do Baku na prvý zápas Konferenčnej ligy. Ponúkli sme miesto aj pre našich fanúšikov, aby cestovali s nami, zatiaľ sa nám prihlásilo 30 priaznivcov. Je to dlhá cesta, lebo letíme do Baku a po zápase z Baku do Košíc. Atmosféra v mužstve je dobrá, veríme, že sa to prejaví aj v zápasoch. V minulej sezóne sme nemali dobrý štart, preto je prvý týždeň veľmi dôležitý," zhodnotil zmeny v kádri výkonný riaditeľ klubu Jan van Daele.

VIDEO: Jan Van Daele pred začiatkom novej sezóny