Rekordný prestup je na svete. Londýnsky klub získal najdrahšiu posilu v histórii

Anglický futbalový klub Crystal Palace skompletizoval rekordný prestup v histórii svojej organizácie. Za približne 40 miliónov eur získal waleského krídelníka Brennana Johnsona z Tottenhamu Hotspur.
O 24-ročného Johnsona malo záujem viacero klubov, no pre Palace bol už dlhšie útočnou voľbou číslo jeden.
V minulej sezóne bol najlepším strelcom Spurs s 18 gólmi vo všetkých súťažiach. Pred šiestimi mesiacmi strelil víťazný gól vo finále Európskej ligy proti Manchestru United a zariadil tak pre Tottenham prvú veľkú trofej po 17 rokoch.
V klube však v tomto ročníku stratil pevné miesto v zostave.
"Som veľmi rád, že sa nám podarilo Brennana získať, navyše hneď v úvode prestupového obdobia. Je to rýchly a produktívny hráč, s ním budeme v útoku zase nebezpečnejší," povedal tréner Crystal Palace Oliver Glasner.
Crystal Palace je momentálne na 10. mieste v tabuľke Premier League, ale stráca len tri body na piatu Chelsea. Tottenham je na 12. priečke.