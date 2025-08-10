ONLINE: Crystal Palace FC - FC Liverpool dnes, FA Community Shield LIVE

LONDÝN. Futbalisti Crystal Palace FC a FC Liverpool dnes zabojujú o prvú trofej sezóny - FA Community Shield, teda súboj medzi víťazom Premier League a víťazom FA Cupu.
Kde sledovať FA Community Shield v TV?
Community Shield 2025/2026
10.08.2025 o 16:00
Crystal Palace
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Liverpool
Prehľad
Rozhodca: Kavanagh – Mainwaring, Smith.
Prenos
Zápas na londýnském Wembley Stadium začne v 16:00, takže si na tento čas nic neplánujte a buďte u našeho přenosu. Jste k němu všichni zváni.
Rozhodčí
Hlavním sudím tohoto utkání bude Chris Kavanagh, kterému budou na pomezí asistovat James Mainwaring a Wade Smith. Čtvrtým rozhodčím byl nominován Tony Harrington a u videa budou Paul Tierney a Nicholas Hopton.
Crystal Palace FC
Londýnský klub vstupuje do zápasu jako vítěz posledního FA Cupu, kdy slavně porazil Manchester City po gólu Ezeho 1:0 a svým fanouškům tak zařídil nezapomenutelné chvíle při zisku nejcennější trofeje v historii klubu. V přípravě na novou sezónu si zatím Crystal Palace nevede vůbec zle, porazil Milwall, Crawley i Augsburg, generálka ovšem nevyšla. Byla to odveta proti německému celku a tu svou brankou rozhodl Dardari.
Liverpool FC
Reds se do tohoto duelu kvalifikovali coby vítěz Premier League a jak to tak vypadá, i v létě si klub udržel výbornou formu. Zdolal Preston, rozdrtil Stoke, vyhrál v Japonsku proti Jokohamě, dvakrát si poradil se španělským Athletic Bilbao a jediná prohra přišla proti AC Milán po výsledku 2:4 na neutrální půdě v Hong Kongu. A dnes bude Liverpool velkým favoritem.
Liverpool FC
Dobré odpoledne u duelu, kde se pude udělovat první trofej nové sezóny anglického fotbalu Společně se podíváme na zápas o Community Shield mezi týmy Crystal Palace FC a Liverpool FC.
Vítáme vás u on-line přenosu. Utkání začíná v 16:00.