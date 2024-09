ONLINE: Crvena Zvezda Belehrad - Benfica Lisabon dnes, Liga majstrov LIVE (1. kolo)

FK Crvena Zvezda Belehrad



Domáci futbalisti sa prebojovali do hlavnej časti Ligy majstrov cez posledné predkolo. Stretli sa v ňom s nórskym majstrom Bodo/Glimt. V prvom zápase prehrali na pôde súpera 1:2. V domácej odvete však boli úspešní a po výsledku 2:0 postúpili. Dnes majú proti sebe mimoriadne náročného súpera z Portugalska.



Benfica Lisabon



Hostia z Lisabonu skončili minulú sezónu na druhom mieste portugalskej ligy a tak sa automaticky kvalifikovali do hlavnej časti Ligy majstrov. V dnešnom zápase sú jasným favoritom a očakáva sa ich víťazstvo. Na srbskej horúcej pôde to však budú mať veľmi náročné. Uvidíme ako sa im bude dariť.