VIDEO: Kuriózny gól Ronalda proti dvojici Slovákov. Jeho tím prišiel o unikátnu sériu

Cristiano Ronaldo
Cristiano Ronaldo (Autor: X/Cristiano Ronaldo)
SITA|31. dec 2025 o 11:59
ShareTweet0

Favorizovaný Al-Nassr zaznamenal v 11. zápase ligovej sezóny 2025/2026 premiérovú stratu bodov.

Slovenskí futbalisti Marek Rodák a Ondrej Duda majú za sebou pomerne vydarený zápas proti portugalskej megahviezde Cristianovi Ronaldovi v saudskoarabskej najvyššej súťaži.

Obaja v utorňajšom dueli proti Al-Nassr nastúpili v základnej zostave mužstva Al-Ettifaq, odohrali celé stretnutie a pričinili sa o remízu 2:2.

Favorizovaný Al-Nassr zaznamenal v 11. zápase ligovej sezóny 2025/2026 premiérovú stratu bodov, no naďalej figuruje na čele tabuľky.

Cristiano Ronaldo sa opäť zapísal do streleckej listiny a napriek tomu, že približne o mesiac oslávi už 41. narodeniny, je najlepším strelcom saudskoarabskej ligy s 13 gólmi, spoločne s reprezentačným i tímovým spoluhráčom Joaom Félixom.

VIDEO: Gól Ronalda

V dueli proti Al-Ettifaqu sa presadil v 67. minúte, keď netradične chrbtom nasmeroval loptu do Rodákovej siete po strele Joaa Félixa. Slovenský gólman sa v stretnutí nenudil a napokon dostal známku 7,7.

Lepšie bolo ohodnotené akurát spomenuté portugalské duo. Dudov výkon bol oznámkovaný číslom 6,7. Al-Ettifaqu patrí v tabuľke saudskoarabskej ligy 8. miesto spomedzi 18 účastníkov.

Tabuľka Saudi Pro League

Saudi Pro League

    Cristiano Ronaldo
    Cristiano Ronaldo
    VIDEO: Kuriózny gól Ronalda proti dvojici Slovákov. Jeho tím prišiel o unikátnu sériu
    dnes 11:59
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Futbal»Ďalšie súťaže»Saudi Pro League»VIDEO: Kuriózny gól Ronalda proti dvojici Slovákov. Jeho tím prišiel o unikátnu sériu