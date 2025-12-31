VIDEO: Kuriózny gól Ronalda proti dvojici Slovákov. Jeho tím prišiel o unikátnu sériu

Slovenskí futbalisti Marek Rodák a Ondrej Duda majú za sebou pomerne vydarený zápas proti portugalskej megahviezde Cristianovi Ronaldovi v saudskoarabskej najvyššej súťaži.
Obaja v utorňajšom dueli proti Al-Nassr nastúpili v základnej zostave mužstva Al-Ettifaq, odohrali celé stretnutie a pričinili sa o remízu 2:2.
Favorizovaný Al-Nassr zaznamenal v 11. zápase ligovej sezóny 2025/2026 premiérovú stratu bodov, no naďalej figuruje na čele tabuľky.
Cristiano Ronaldo sa opäť zapísal do streleckej listiny a napriek tomu, že približne o mesiac oslávi už 41. narodeniny, je najlepším strelcom saudskoarabskej ligy s 13 gólmi, spoločne s reprezentačným i tímovým spoluhráčom Joaom Félixom.
VIDEO: Gól Ronalda
V dueli proti Al-Ettifaqu sa presadil v 67. minúte, keď netradične chrbtom nasmeroval loptu do Rodákovej siete po strele Joaa Félixa. Slovenský gólman sa v stretnutí nenudil a napokon dostal známku 7,7.
Lepšie bolo ohodnotené akurát spomenuté portugalské duo. Dudov výkon bol oznámkovaný číslom 6,7. Al-Ettifaqu patrí v tabuľke saudskoarabskej ligy 8. miesto spomedzi 18 účastníkov.