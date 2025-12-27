VIDEO: Ronaldo strelil ďalší efektný gól. Al Nassr vytvoril nový rekord ligy

Portugalský futbalista Cristiano Ronaldo dvoma gólmi pomohol k víťazstvu Al Nassr v 11. kole najvyššej Saudi Pro League.
Jeho tím sa po triumfe nad Al Okhdood 3:0, stal prvým klubom v histórii súťaže, ktorý vyhral úvodných desať zápasov sezóny. Al Nassr vytvoril nový rekord a potvrdil svoj dokonalý vstup do ročníka.
Ronaldo otvoril skóre v 31. minúte dorážkou z bezprostrednej blízkosti po rohovom kope a v nadstavenom čase prvého polčasu pridal efektný gól pätičkou.
VIDEO: Gól Ronalda pätičkou
Svoj strelecký účet v tejto sezóne tak zvýšil na 12 gólov. Portugalský útočník je teraz na čele tabuľky strelcov spolu so spoluhráčom Joaom Felixom, ktorý spečatil víťazstvo gólom v nadstavenom čase druhého polčasu.
Víťazstvo udržalo Al Nassr na čele tabuľky s 30 bodmi z 10 zápasov a so štvorbodovým náskokom pred najbližším rivalom Al Hilal.
Al Nassr dosiahnutím 10 víťazstiev v rade prekonal predchádzajúci najlepší štart v histórii ligy - deväť výhier Al Hilalu v sezóne 2018/2019 pod vedením portugalského trénera Jorgeho Jesusa, ktorý teraz vedie Al Nassr.
Ronaldo, ktorému bol v 65. minúte neuznaný aj tretí gól pre ofsajd, naďalej dominuje v sezóne v drese Al Nassr.