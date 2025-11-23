VIDEO: Ukazuje, že vek je len číslo. Ronaldo strelil exkluzívny gól

Cristiano Ronaldo strieľa gól.
Cristiano Ronaldo strieľa gól. (Autor: X/Fabrizio Romano)
Priblížil sa k magickej hranici tisíc presných zásahov.

Portugalský futbalista Cristiano Ronaldo pomohol k víťazstvo Al Nassr s Al Khaleej 4:1 v 9. kole najvyššej Saudi Pro League

Štyridsaťročný útočník predviedol ďalší z jeho exkluzívnych gólov, keď v nadstavenom čase druhého polčasu vystrihol nožničky z pokutového územia.

VIDEO: Akrobatický gól Cristiana Ronalda

Pre Ronalda išlo už o desiaty gól v deviatich zápasoch najvyššej súťaže a priblížil sa k magickej hranici tisíc presných zásahov.

Jeho tím je so skóre 30:5 na čele celej súťaže, keď ešte ani raz nestratil bod. Druhý je Al-Hilal s dvoma remízami a štvorbodovou stratou.

