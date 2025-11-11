Ronaldo potvrdil, ktorý šampionát bude pre neho posledný: Bude ten správny moment

Cristiano Ronaldo.
Cristiano Ronaldo. (Autor: TASR/AP)
TASR|11. nov 2025 o 13:58
ShareTweet0

Päťnásobný držiteľ Zlatej lopty tiež nadviazal na slová z minulotýždňovej talkshow Piersa Morgana.

RIJÁD. Budúcoročné MS v USA, Kanade a Mexiku budú pre portugalského futbalistu Cristiana Ronalda posledné.

Hviezdny útočník v utorok potvrdil, že na ďalšom svetovom šampionáte sa určite nezúčastní.

Štyridsaťročný Ronaldo je jedným z najuznávanejších hráčov futbalovej histórie, na konte má viac než 950 strelených gólov.

Na otázku, či bude jeho šiesta účasť na MS zároveň posledná, odpovedal: „Určite áno. Budem mať 41 rokov a myslím si, že to bude ten správny moment.“

Päťnásobný držiteľ Zlatej lopty tiež nadviazal na slová z minulotýždňovej talkshow Piersa Morgana o konci kariéry.

Ronaldo priznal, že nikdy nechcel mať až takú slávu. Rád by sa stretol s Trumpom
Súvisiaci článok
Ronaldo priznal, že nikdy nechcel mať až takú slávu. Rád by sa stretol s Trumpom

„Buďme úprimní. Keď myslím čoskoro, pravdepodobne budem stále v hre rok či dva,“ dodal Ronaldo podľa AFP.

Portugalčania si môžu zaistiť účasť na svetovom šampionáte už tento štvrtok, ak zvíťazia na pôde Írska.

Tabuľka kvalifikačnej skupiny F

Reprezentácie

Emmanuel Emegha.
Emmanuel Emegha.
Holandsko predstavilo nomináciu na posledné zápasy. Pozvánku dostal útočník Štrasburgu
dnes 16:35
Nachádzate sa tu:
Domov»Futbal»Reprezentácie»Ronaldo potvrdil, ktorý šampionát bude pre neho posledný: Bude ten správny moment