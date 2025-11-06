Ronaldo priznal, že nikdy nechcel mať až takú slávu. Rád by sa stretol s Trumpom

LONDÝN. Portugalský futbalista Cristiano Ronaldo bol po takmer troch rokoch opäť hosťom v programe Piers Morgan Uncensored.
V rozhovore s anglickým novinárom vyhlásil, že by sa rád stretol s prezidentom USA Donaldom Trumpom a prezradil aj to, že sa nikdy nechcel stať takým slávnym.
V utorok sa objavili ústrižky prvej časti rozhovoru, kde sa Ronaldo venoval napríklad úpadku Manchestru United či svojej svadbe.
Kapitán portugalskej reprezentácie v druhej časti najprv opísal pocity, ktoré mal, keď sa dozvedel o tragickej smrti svojho krajana Dioga Jotu.
„Nechcel som tomu uveriť, bol to neskutočne ťažký moment. Diogo bol skromný a rád som sa s ním stretával. Na pohreb som neprišiel aj preto, lebo by sa pozornosť obrátila na mňa a presne to som nechcel,“ uviedol Ronaldo.
VIDEO: Rozhovor Cristiana Ronalda s Piersom Morganom
Štyridsaťročný útočník pokračoval príbehmi z obdobia, keď pôsobil v Juventuse Turín a odpovedal aj na kritiku ohľadom kvality saudskoarabskej ligy.
„Sú to všetko len výmysly. Aj v top lige by som v silnom tíme stále dokázal strieľať góly. Čísla neklamú a títo ľudia si nikdy nevyskúšali hrať v 40-stupňových teplotách.“
S Angličanom Morganom diskutoval aj o možnosti stretnúť sa s Trumpom.
„Je to jeden z ľudí, ktorý dokáže zmeniť, ako náš svet funguje. Niekedy sa už nedokážem pozerať na to, čo sa vo svete deje. Určite by som sa s ním chcel stretnúť,“ povedal Ronaldo o Trumpovi.
Okrem iného opísal aj svoj vzťah k celosvetovej sláve. „V každom kúte sveta ma ľudia poznajú a vedia, kto som.
Niekedy rozmýšľam aj nad tým, že som sa nechcel stať až takým slávnym. Je to nudné. Kľudne by som žil aj bez slávy, len s futbalovými úspechmi,“ uzavrel Ronaldo.