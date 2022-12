Saudi sú nadšení z príchodu Ronalda. Minister športu: Vitaj v novom domove

Tridsaťsedemročný útočník sa upísal Al-Nassr do júla 2025. Podľa médií bude mať v klube základný ročný plat 75 miliónov amerických dolárov, aj s komerčnými kontraktmi by si mohol zarobiť až 214 miliónov USD za sezónu.

Ronaldo chcel následne odísť do tímu, s ktorým by si zahral v jarnej časti európskej sezóny Ligu majstrov, no napokon sa rozhodol zamieriť do Ázie.

"Nesmierne sa teším, že budem môcť načerpať nové skúsenosti z novej futbalovej ligy v novej krajine. Mám šťastie, že som vyhral všetko, čo som si zaumienil v európskom futbale. Teraz cítim, že je správny moment, aby som nadobudol nové skúsenosti v Ázii," vyhlásil podľa AFP Ronaldo, ktorý nazval víziu Al-Nassr "veľmi inšpirujúcou."