V Saudskej Arábii našiel šťastie. Ronaldo plánuje ukončiť kariéru v drese Al Nassr

Opora portugalskej reprezentácie nastúpila na všetky zápasy svojho tímu na ME 2024. Tím sa dostal do štvrťfinále, v ktorom prehral s Francúzskom po rozstrele.

Futbalista má v úmysle pokračovať v hraní za svoju krajinu a dúfa, že sa predstaví v nadchádzajúcich zápasoch Ligy národov proti Chorvátsku a Poľsku.

"Keď odídem z národného tímu, nikomu to vopred nepoviem. Bude to z mojej strany veľmi spontánne rozhodnutie, ale aj veľmi dobre premyslené. Ale teraz chcem, aby som mohol pomôcť národnému tímu v jeho nadchádzajúcich zápasoch. Máme pred sebou Ligu národov a naozaj by som chcel hrať," dodal útočník.

Ronaldo má momentálne na konte 898 gólov v kariére. Prezradil tiež, že keď zavesí kopačky na klinec, nechce sa venovať trénerstvu.

"Momentálne nerozmýšľam nad tým, že by som bol tréner. Ani mi to nejde do hlavy, nikdy som sa nad tým nezamýšľal. Nevidím svoju budúcnosť na tomto poste. Asi by som robil iné veci mimo futbalu, ale len Boh vie, čo prinesie budúcnosť."