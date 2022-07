Ronaldo chýbal na tréningu, o jeho budúcnosti prehovoril novinár

MANCHESTER. Portugalský futbalista Cristiano Ronaldo absentoval na pondelňajšom tréningu Manchestru United z "rodinných príčin".

Klub to podľa agentúry AFP akceptoval, no Ronaldo podľa medializovaných správ pred niekoľkými dňami deklaroval svoj úmysel odísť. V závere kariéry chce pokračovať v mužstve, s ktorým by pravidelne hral Ligu majstrov.

V pondelok sa k tímu United mali pripojiť hráči, ktorí absolvovali počas letnej klubovej prestávky reprezentačné povinnosti.