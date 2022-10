United možno nechá Ronalda odísť zadarmo. Serióznu ponuku zatiaľ nedostal

Predtým Ronaldo vyjadril záujem hrať v tíme, s ktorým by mohol bojovať v Lige majstrov. Jeho súčasný klub si totiž zabezpečil iba miestenku do Európskej ligy. A Portugalčan je často iba v pozícii náhradníka.

Portugalský futbalista je v klube dlhodobo nespokojný. Naposledy v ligovom zápase proti Tottenhamu dokonca svojvoľne odišiel pred záverom zápasu z ihriska. Tréner Erik ten Hag ho v reakcii na to v ďalšom zápase proti Chelsea vylúčil zo zostavy.

MANCHESTER. Zdá sa, že Cristiano Ronaldo by už čoskoro mohol opustiť Manchester United. Podľa informácií portálu ESPN by sa tak mohlo stať už v januári.

Manchester United bol dokonca vtedy ochotný pristúpiť na dohodu. Žiadny reálny záujem z klubov, ktoré majú šancu na úspech v Lige majstrov, však neprišiel.

Záujem oňho mal hlavne saudskoarabský klub Al Hilal. S ním však tiež k dohode neprišlo.

Podľa informácií zo zdrojov ESPN je však aktuálne na spadnutie možnosť, že Manchester United nechá Ronalda odísť ako voľného hráča už počas januárového prestupového obdobia.

Do konca kalendárneho roka však budú v Manchestri čakať, či sa neobjaví iná seriózna ponuka z popredných klubov.

V tejto sezóne dal Ronaldo vo všetkých súťažiach za United iba dva góly, v budúcom roku navyše oslávi už 38. narodeniny. Zaujať môže v drese Portugalska na blížiacich sa MS v Katare.

"Ronaldo pri tomto všetkom prichádza o možné kluby, ktoré by mu mohli do januára ponúknuť odchod z Old Trafford," píše ESPN.