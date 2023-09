Cristiano Ronaldo: Liga je stále lepšia a lepšia, Saudi si to zaslúžia

Po stretnutí opäť pochválil úroveň súťaže, do ktorej v ostatných mesiacoch zamierilo viacero svetových hviezd vrátane Karima Benzemu, Neymara, Roberta Firmina či N'Gola Kantého.

„Máme skvelých hráčov. Liga je stále lepšia a lepšia a Saudi si to zaslúžia, pretože sú to skvelí ľudia,“ poznamenal päťnásobný najlepší hráč sveta.

Po triumfe nad Al Ahli mužstvo Al-Nassr figuruje na líderskej pozícii v tabuľke.

„Bol to skvelý zápas. Hrali sme veľmi dobre proti výbornému tímu. Začali sme veľmi dobre, strelili sme dva góly a bol to vynikajúci zápas aj pre fanúšikov. Sme prví a to je to, čo bol náš cieľ,“ zakončil Cristiano Ronaldo.