VIDEO: Ronaldo dokázal to, čo nikto pred ním. Radosť mu však pokazila finálová prehra

Cristiano Ronaldo sa svojimi spoluhráčmi z klubu Al-Nassr.
Cristiano Ronaldo sa svojimi spoluhráčmi z klubu Al-Nassr. (Autor: REUTERS)
TASR|23. aug 2025 o 21:18
Ronaldo dal 100 súťažných gólov už za štyri rôzne kluby.

RIJÁD. Portugalský futbalista Cristiano Ronaldo sa stal prvým hráčom, ktorý nastrieľal sto súťažných gólov za štyri rôzne kluby.

Štyridsaťročný útočník sa postaral o rekordný zápis v sobotu, keď skóroval za Al-Nassr vo finále saudskoarabského superpohára.

Päťnásobný víťaz ankety Zlatá lopta sa zo zisku trofeje netešil a zatiaľ márne čaká na prvú trofej po svojom prestup do arabského sveta.

Al-Nassr v riadnom hracom čase remizoval s Al-Ahli 2:2 a následne neuspel v rozstrele z 11 m. Rodák z Madeiry otváral skóre v 41. minúte z pokutového kopu a z bieleho bodu uspel aj v rozstrele.

VIDEO: Zostrih zo zápasu Al Nassr - Al Ahli

Ronaldo má na konte 450 gólov za Real Madrid, 145 za Manchester United a 101 presných zásahov zaznamenal v drese Juventusu Turín.

Prekonal tak Španiela Isidra Langaru, a dvojicu brazílskych futbalistov Romaria a Neymara, ktorí dali sto gólov za tri rôzne kluby.

