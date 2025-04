Opora Tottenhamu by v budúcnosti chcela hrať v La Lige. Vždy je mojím cieľom rásť, hovorí

Prezradil to v rozhovore s argentínskymi novinármi Estebanom a Gastonom Edulovými.

LONDÝN. Argentínsky futbalista Cristian Romero by si v budúcnosti rád zahral v španielskej La Lige.

S londýnskym klubom mu vyprší kontrakt v lete 2027, no čoraz viac ho spájajú s prestupom do Atletica Madrid.

„Rád by som si zahral v La Lige. Úprimne, bol by som veľmi rád. Pravdou je, že ešte som o tom nehovoril so svojím agentom, ale som otvorený všetkému. Vždy je mojím cieľom rásť a ísť na nové miesta, aby som sa mohol ďalej rozvíjať,“ uviedol Romero podľa DPA.