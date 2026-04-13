Veľké víťazstvo, teší sa Dumfries. Inter zvládol prestrelku a mieri za titulom

Futbalisti Interu Miláno sú po zápasoch 32. kola Serie A o krok bližšie k zisku titulu. „Nerazzurri“ v nedeľu využili zaváhanie obhajcov z Neapola a sami dokázali zabojovať v prestrelke na pôde Coma, kde prehrávali 0:2, no nakoniec triumfovali 4:3.
Šesť kôl pred koncom súťaže tak majú na čele už deväťbodový náskok pred tímom spod Vezuvu.
Como doma viedlo po góloch Alexa Valleho a Nicolasa Paza. Druhý z nich padol v 45. minúte, no o dve neskôr ešte v nadstavenom čase prvého dejstva znížil Marcus Thuram, ktorý sa štyri minúty po zmene strán postaral o vyrovnanie.
Dôležité tri body pre Inter zariadil v 59. a 72. minúte dvoma zásahmi Denzel Dumfries. Za domácich v závere znížil z penalty Lucas da Cunha a po ňom trafil brvno Alberto Moreno. No domácim sa po bojovnom výkone už nepodarilo vyrovnať.
„Dnes to bolo veľké víťazstvo, no počíta sa každý zápas a musíme zostať koncentrovaní,“ povedal po výhre muž zápasu Dumfries, ktorý sa vyhol odpovedi, či je už rozhodnuté o titule. „Ešte si chvíľku počkajme,“ reagoval pre DAZN rovnako stredopoliar Nicolo Barella.
Pre Como to bola trpká prehra pred vlastnými fanúšikmi, jej chuť okúsilo po siedmich ligových dueloch a takmer dvoch mesiacoch. V tabuľke kleslo zo štvrtého na piate miesto, mimo priečky zaručujúce účasť v Lige majstrov.
„Môj tím ukázal, že môžeme hrať s každým a hráme s vášňou a odvahou. Áno, spravili sme chyby. Máme mladý tím a keď chybujete, tieto veľké kluby vás potrestajú. Tak to proste je,“ povedal tréner Coma Cesc Fabregas. Jeho tím sa s Interom stretne už o deväť dní v odvete semifinále pohára, prvý duel sa skončil 0:0.
Neapolčania zaváhali a na pôde Parmy iba remizovali 1:1. Slovenský reprezentant Stanislav Lobotka odohral v drese hostí celý duel.
Neapol ukončil sériu piatich výhier, Parma sa netešila z víťazstva už v šiestich dueloch za sebou. Zverenci Antonia Conteho nezachytili úvod zápasu a inkasovali už po 36 sekundách z kopačky Gabriela Strefezzu.
Pred vyrovnávajúcim gólom Lobotka prihrávkou zrýchlil postupný útok Neapola a na hranici pokutového územia našiel Rasmusa Höjlunda. Dán pristavil loptu pre Scotta McTominaya a ten po hodine hry vyrovnal.
Neapol mal v stretnutí obrovskú prevahu v držaní lopty (74:26) aj strelách (20:3), no ďalšie šance už nepremenil a sen o obhajobe scudetta sa mu pomaly rozplýva. „Partenopei“ strácajú na Inter deväť bodov a pred tretím AC majú náskok tri body.
„Ak dostanete gól po 30 sekundách, tak je nevyhnutné, že zápas, ktorý už aj tak mal byť proti tímu, ktorý sa sústredí na hlbokú obranu, sa ešte viac skomplikuje. Po tom góle pochopiteľne postavili barikády a snažili sa nás prekvapiť z protiútokov,“ vyhlásil Conte.