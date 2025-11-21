Veľká strata pre Chelsea pred dôležitými zápasmi. Palmer má zlomeninu na nohe

Cole Palmer.
Cole Palmer. (Autor: TASR/AP)
TASR|21. nov 2025 o 13:50
Najnovšie zranenie utrpel doma, zakopol v noci o dvere.

Futbalová Chelsea sa bude musieť v nadchádzajúcich dvoch zápasoch Premier League a jednom stretnutí Ligy majstrov zaobísť bez Colea Palmera. Anglický stredopoliar si zlomil malíček na nohe.

Dvadsaťtriročný Palmer vynechá sobotný zápas v Burnley, za ktoré chytá Slovák Martin Dúbravka, utorňajší duel ligovej fázy LM proti Barcelone a budúcotýždňové derby s vedúcim Arsenalom.

Palmer sa pritom len nedávno vrátil do tréningového procesu po dvojmesačnej pauze v dôsledku zranenia slabín.

Najnovšie zranenie utrpel doma, podľa agentúry AFP zakopol v noci o dvere. „Je takmer isté, že zajtra, proti Barcelone a ani proti Arsenalu nebude k dispozícii.

Bohužiaľ si doma zlomil malíček na nohe,“ povedal tréner Enzo Maresca ohľadom hráča, ktorý by nemal budúci rok chýbať Anglicku na MS v USA, Kanade a Mexiku.

Taliansky kormidelník sa snažil situáciu ohľadom jedného zo svojich kľúčových hráčov zľahčiť:

„Nie je to nič vážne, len zlomenina. Môže sa to stať, veľakrát v noci vstanem na toaletu a udriem si hlavu, nohu, udriem si jednoducho všetko.“

Počas reprezentačnej prestávky trénoval s prvým tímom Axel Disasi, no Maresca vylúčil možnosť postavenia francúzskeho stopéra, ktorý hráva za „béčko“ londýnskeho tímu.

V Burnley by naopak mohol nastúpiť obranca Benoit Badiashile, ktorého trápilo vyše mesiaca svalové zranenie.

