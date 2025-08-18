VIDEO: Neymarov klub odvolal trénera po tom, čo utrpel domácu prehru 6:0

Brazílsky futbalista Neymar v drese FC Santos v dueli šampionátu Campeonato Paulista proti Botafogu. (Autor: TASR/AP)
TASR|18. aug 2025 o 13:47
Funkcie sa ujal v apríli.

SANTOS. Brazílsky futbalový klub Santos odvolal trénera Clebera Xaviera po nedeľnej domácej prehre 0:6 s tímom Vasco da Gama. Po tomto stretnutí opustil domáci útočník Neymar ihrisko v slzách.

Klub vo vyhlásení poďakoval 58-ročnému koučovi, ktorý sa ujal funkcie v apríli, za odvedené služby a poprial mu veľa šťastia v ďalšej kariére.

Santos, slávny klub Pelého a v súčasnosti aj Neymara, klesol po prehre na 15. miesto tabuľky brazílskej najvyššej súťaže, dva body nad pásmo zostupu.

VIDEO: Zostrih zápasu Santos - Vasco da Gama

Tridsaťtriročný Neymar, bývalý útočník Barcelony a Paríža St. Germain, sa v januári vrátil do materského klubu po krátkom pôsobení v Saudskej Arábii.

V júni predĺžil zmluvu so Santosom do konca tohto roka. Informácie priniesla agentúra AP.

dnes 13:47
