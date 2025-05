Nekompromisný trest. Reprezentačný tréner dostal za korupciu 20 rokov väzenia

BRATISLAVA. Čínsky futbal zažíva hlboké otrasy. Roky škandálov, úplatkárstva a manipulácie so zápasmi poškodili imidž futbalu v Čine, ktorý teraz čelí radikálnej očiste.

Ako referuje web španielskeho denníka AS, súd našiel dôkazy o úplatkárstve a manipulácii so zápasmi, a to ako počas jeho pôsobenia ako na klubovej aj reprezentačnej scéne.



Li Tchie bol v rokoch 2002 až 2006 hráčom anglického FC Everton a v Číne bol považovaný za celebritu.

Jeho svedectvo, ktoré v januári odvysielala štátna televízia CCTV, šokovalo celú krajinu, keďže sa priznal k tomu, že zaplatil takmer 400-tisíc eur za vymenovanie do funkcie trénera národného tímu.

Priznal sa tiež k manipulácii so zápasmi. „Veľmi ma to mrzí. Niektoré veci boli v tom čase vo futbale štandardnou praxou,“ povedal vtedy.

V Číne je manipulácia so zápasmi na futbalových ihriskách už mnoho rokov "ututlávanou" rutinou. Vlani v septembri Čínska futbalová asociácia (CFA) oznámila doživotné zákazy činnosti pre 43 osôb zapojených do ovplyvňovania zápasov.

Medzi sankcionovanými boli bývalí reprezentanti Ťin Ťing-tao, Kuo Tchien-jü a Ku Čchao, ako aj Juhokórejčan Son Džun-ho, ktorého zatkli v Číne v máji 2023 a po niekoľkých mesiacoch repatriovali do vlasti.

Súčasťou vyšetrovania bolo dovedna 120 zápasov, 128 podozrivých a 41 futbalových klubov.