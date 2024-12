Pošmykol sa a Chelsea inkasovala. Cucurella po zápase zahodil kopačky do koša

"The Blues" napokon otočili nepriaznivý vývoj a po výsledku 4:3 si pripísali štvrté ligové víťazstvo za sebou.

LONDÝN. Futbalisti FC Chelsea prehrávali v nedeľňajšom stretnutí na pôde Tottenhamu Hotspur rozdielom dvoch gólov už po 11 minútach. Príčinou boli dve nezavinené pošmyknutia obrancu Marca Cucurellu, ktorý po stretnutí vyhodil kopačky do smetného koša.

Po druhom góle zamieril okamžite k postrannej čiare, pokrčil ramenami a ukazoval na svoje kopačky. Tie si následne vyzul, znechutene zahodil a obul si nové. Po necelých šiestich minútach prihral na kontaktný gól Jadona Sancha.

Cucurella po stretnutí pridal na sociálnu sieť fotografiu, na ktorej je ospravedlnenie fanúšikom a kopačky v koši.

"Je to otázka na Marca, pretože hráči sú dostatočne vyspelí na to, aby si zvolili vhodné kopačky. Najdôležitejšie však je, že sme sa nepoložili a vytvárali si šance. Po zápase mi Marc s úsmevom povedal, že sa snažil vniesť do hry emócie," uviedol hlavný tréner Chelsea Enzo Maresca.