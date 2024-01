Ruský miliardár sľúbil peniaze z predaja Chelsea Ukrajine, stále však nedorazili

Pred takmer dvoma rokmi to sľúbil bývalý majiteľ "The Blues" Roman Abramovič. Ruský miliardár predal londýnsky klub po tom, ako naňho britská vláda uvalila sankcie.

Zabránilo by to hádkam o tom, kto presne na Ukrajine dostane tieto peniaze," povedal Peter Ricketts, predseda Výboru pre európske záležitosti v hornej komore britského parlamentu.

"Všetci sme úplne zmätení a frustrovaní, že to trvá tak dlho. Nedokážem pochopiť, prečo Abramovič, alebo britská vláda nezabezpečili, aby bolo v pôvodnom záväzku viac jasnosti.

V čase predaja bývalý majiteľ klubu vo svojom vyhlásení uviedol, že peniaze budú prevedené do nadácie, ktorá ešte len bude vytvorená a financie poputujú v prospech všetkých obetí vojny na Ukrajine.

To by mohlo zahŕňať aj Ukrajincov mimo krajiny a zákonodarcovia naznačili, že Abramovič možno predpokladal, že sa použijú aj v častiach Ukrajiny, ktoré kontroluje Rusko. Ricketts povedal, že britská vláda by akýkoľvek takýto krok vetovala.

