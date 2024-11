Arsenalu sa vzďaľuje boj o titul. Opäť nevyhral a tiež prišiel o dvojicu hráčov

"Mali sme v uplynulých zápasoch veľkú smolu. Dominovali sme, no nedosiahli sme potrebné výsledky. Je to len o tom, aby sme výkony premietli do výsledkov. To jediné nám chýba," vyslovil sa tréner Mikel Arteta.

Tomu pribudli po víkende vrásky na čele, pre zranenia zápas nedohrali Bukayo Saka a Declan Rice: "Nikdy to nie je dobrý pocit, keď sa dvaja takí dôležití hráči pýtajú z ihriska. Očakávame, že po reprezentačnej prestávke budú fit."

VIDEO: Zostrih zo zápasu FC Chelsea - Arsenal FC